Майонеза больше не будет на вашей кухне: продукты, которые заменят соус в блюдах

Советы подойдут тем, кто ищет замену калорийному соусу

Майонез — частый гость на наших кухнях. Чаще всего его используют в качестве заправки для разнообразных салатов.

Однако из-за калорийности многие пытаются заменить эту заправку другими продуктами. Вместе со "Знай.UА" расскажем о достойной замене майонезу в салатах. Все эти заправки можно просто приготовить дома — вам для этого понадобится фантазия и простые ингредиенты.

Чем заменить майонез в салатах

Для заправки салата можно взять натуральный йогурт. Для пикантности вкуса можно добавить к нему небольшое количество горчицы и сока лимона. Эта заправка получится вкуснее и намного полезнее майонеза.

Лучшей заправкой к овощным салатам считается сметана. Сочетать этот кисломолочный продукт можно с зеленью (например, укропом или петрушкой), горчицей или чесноком. Насыщенность такой заправки можно регулировать, изменяя количество добавленных в сметану ингредиентов.

Не все знают, что кефир может стать потрясающей основой для создания заправки. Чтобы приготовить полноценную заправку из кефира, к основному ингредиенту можно добавить: лимонный сок, авокадо (доведенного до состояния пюре), различные специи, горчица и другие компоненты.

Можно также приготовить майонез дома по рецепту "Телеграфа". Он получится не только вкусным, но и полезным.