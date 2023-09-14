Распространенное заблуждение, которое испортит блюдо: что нельзя добавлять в яблочную шарлотку

Советы опытных кулинаров

Мы рассказывали, как испечь классическую шарлотку. Рецепт максимально простой – с этой выпечкой справится даже ребенок. Однако даже ее можно испортить.

Традиционно в шарлотку кладут яйца, сахар, муку, разрыхлитель и сладкую яблочную начинку. Можно добавлять и другие ингредиенты. Но некоторые из них не улучшат вкус пирога, а испортят его. Подробнее рассказали на today.ua.

Безглютеновая мука

Для шарлотки нужно брать обычную пшеничную муку. Глютен в нем – это сложный клейкий белок, он в тесте выполняет важную функцию загустителя. Если использовать безглютеновую муку или любую другую (кокосовую, рисовую, амарантовую и т.п.), то шарлотка может распасться или наоборот получиться очень "забитой".

Сода

Считается, что разрыхлитель в выпечке можно содой. Но если добавить в тесто для шарлотки соду, не погасив ее заранее уксусом, то пирог будет иметь неприятный вкус. Уксус можно заменить цитрусовым соком или класть в тесто кисломолочные продукты, которые погасят соду. Однако в яблочную шарлотку молочные продукты по рецепту не добавляют.

Тыква

Тыква с яблоком – отличное сочетание. Но не подходит для шарлотки. Лучше обратите внимание на специи: корица, мускатный орех, кардамон или ваниль тоже отлично смешиваются с яблочной начинкой, но не испортят вкус пирога.

В общем же, шарлотка — вполне универсальная выпечка к чаю или кофе. Ее даже можно приготовить без яиц.