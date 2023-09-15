Российские повара обманули нас: почему "жульен" — это совсем не блюдо

Украли от французской кухни только название

Мы рассказывали, как приготовить аутентичную турецкую аджику. Теперь рассказываем, почему так популярен в российской империи и советском соузе жульен — не более чем фикция.

Жюльеном называют небольшие порционные запеканки из курицы, грибов сыра и т.д. Есть разные вариации этого блюда. В народе ее считают французским, однако от французского там — только название.

Жюльен – это способ нарезки овощей. За ним продукты крошатся тонкой соломкой. Этот способ придумали и назвали французы. Именно поэтому в современной французской кулинарии жульеном могут называть салаты или супы, где ингредиенты накрошены тонкой соломкой именно таким способом.

Сейчас связь порционной запеканки с нарезкой крайне неочевидна. Возможно, когда-нибудь и для этого рецепта овощи нарезали тонкой соломкой, но сейчас для приготовления так называемого "жульена" нарезка вообще не играет никакой роли. Все крошат компоненты так, как считают нужным.

Разнообразные овощные запеканки с грибами под сыром – это всегда отличная идея. В отличие от той, которая предлагает называть их "жульеном".