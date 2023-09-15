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Российские повара обманули нас: почему "жульен" — это совсем не блюдо

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Почему это не может быть блюдом
Почему это не может быть блюдом. Фото Фокус

Украли от французской кухни только название

Мы рассказывали, как приготовить аутентичную турецкую аджику. Теперь рассказываем, почему так популярен в российской империи и советском соузе жульен — не более чем фикция.

Жюльеном называют небольшие порционные запеканки из курицы, грибов сыра и т.д. Есть разные вариации этого блюда. В народе ее считают французским, однако от французского там — только название.

Жюльен – это способ нарезки овощей. За ним продукты крошатся тонкой соломкой. Этот способ придумали и назвали французы. Именно поэтому в современной французской кулинарии жульеном могут называть салаты или супы, где ингредиенты накрошены тонкой соломкой именно таким способом.

Сейчас связь порционной запеканки с нарезкой крайне неочевидна. Возможно, когда-нибудь и для этого рецепта овощи нарезали тонкой соломкой, но сейчас для приготовления так называемого "жульена" нарезка вообще не играет никакой роли. Все крошат компоненты так, как считают нужным.

Разнообразные овощные запеканки с грибами под сыром – это всегда отличная идея. В отличие от той, которая предлагает называть их "жульеном".

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#Рецепт #Грибы #Жульен