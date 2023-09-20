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Даже мама будет спрашивать, почему борщ так вкусен: один продукт улучшит вкус в несколько раз

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вкус блюда выйдет на новый уровень
Вкус блюда выйдет на новый уровень. Фото pexels.com

Этот компонент может показаться неожиданным

Мы рассказывали, как без труда отпарить капусту на голубке. Теперь делимся еще одним кулинарным лайфхаком – он касается борща. Речь идет об одном компоненте, который поможет сделать блюдо еще вкуснее.

Есть разные подходы к приготовлению борща. На Pixelinform рассказали, зачем некоторые кулинары добавляют в блюдо немного сливочного масла.

Добавлять масло нужно уже ближе к концу варки. На первый взгляд такой компонент в привычном и классическом угощении может удивить.

Масло делает вкус блюда гораздо более нежным, помогает "подружить" остальные компоненты в борще. Сливочное масло выравнивает вкус блюда, то есть выполняет роль "соуса". Борщ становится насыщеннее и сытнее.

Сколько именно масла добавлять?

Количество направления зависит от объема кастрюли. Для стандартного объема на 3 литра хватит небольшого кусочка до 80 г. Хорошее решение – поделить кусочек на две части. Первую часть можно добавить в зажарку к маслу, чтобы овощи им пропитались, а вторую — в готовый борщ, за пять минут до того, как снимать кастрюлю с огня.

Так борщ станет еще вкуснее. Также мы рассказывали, как приготовить киевское сухое варенье.

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#Рецепт #Борщ #Сливочное масло #Лайфхак #масло вершкове