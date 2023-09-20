Даже мама будет спрашивать, почему борщ так вкусен: один продукт улучшит вкус в несколько раз

Этот компонент может показаться неожиданным

Мы рассказывали, как без труда отпарить капусту на голубке. Теперь делимся еще одним кулинарным лайфхаком – он касается борща. Речь идет об одном компоненте, который поможет сделать блюдо еще вкуснее.

Есть разные подходы к приготовлению борща. На Pixelinform рассказали, зачем некоторые кулинары добавляют в блюдо немного сливочного масла.

Добавлять масло нужно уже ближе к концу варки. На первый взгляд такой компонент в привычном и классическом угощении может удивить.

Масло делает вкус блюда гораздо более нежным, помогает "подружить" остальные компоненты в борще. Сливочное масло выравнивает вкус блюда, то есть выполняет роль "соуса". Борщ становится насыщеннее и сытнее.

Сколько именно масла добавлять?

Количество направления зависит от объема кастрюли. Для стандартного объема на 3 литра хватит небольшого кусочка до 80 г. Хорошее решение – поделить кусочек на две части. Первую часть можно добавить в зажарку к маслу, чтобы овощи им пропитались, а вторую — в готовый борщ, за пять минут до того, как снимать кастрюлю с огня.

Так борщ станет еще вкуснее. Также мы рассказывали, как приготовить киевское сухое варенье.