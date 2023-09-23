Еда не прилипнет и не пригорит: сохраните этот лайфхак для сковородки

С этой проблемой сталкивался каждый

Мы рассказывали, как прогнать жуков из банок с крупами. Теперь рассказываем, как избежать пригорания на сковороде.

С этой проблемой хоть раз сталкивался каждый. Иногда даже дорогая и качественная сковорода может преподносить неприятные сюрпризы. И избежать их можно с помощью простых лайфхаков. О них рассказали на Meta.ua.

Если во время жарки пища прилипает к сковороде, многие думают о том, что пора сменить новую посуду. Но проблема состоит в неправильном его использовании.

Перед началом приготовления на новой сковороде ее нужно как следует прокалить. Это поможет защитить антипригарное покрытие сковородки, а также продлит срок службы недешевой посуды.

Удалите остатки жира. Используйте мягкое моющее средство без абразивных частиц и мягкую сторону губки для мытья посуды.

Далее разогрейте сковороду. Выложите в нее несколько столовых ложек соли. Распределите его так, чтобы она полностью покрывала поверхность. Соль периодически помешивайте, а уровень огня снижайте. Жарить ее нужно до тех пор, пока соль не приобретет желтоватый оттенок. На это уйдет около десяти минут.

После прокаливания извлеките соль. Салфеткой протрите сковороду изнутри, в частности боковые участки. Также салфеткой смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла.

Тогда снова поставьте посуду на огонь – примерно на 3 минуты. После этого ваша сковорода будет всегда исправно служить.

Так она никогда не огорчит вас пригоревшим до дна блюдом. Также мы рассказывали о распространенной ошибке, из-за которой не удается котлеты.