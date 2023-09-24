Досадная ошибка: популярный продукт, который добавляют в деруны, портит блюдо

Распространенное заблуждение многих кулинаров

Мы рассказывали, как осветить тесто на деруны, если оно потемнело. Теперь делимся советом, о котором не знают большинство кулинаров.

Это касается добавления яиц в деруны. Многие готовят тесто с ними. Но в обычном варианте никаких яиц нет. Если вы привыкли добавлять куриные яйца, то Ukr.Media рассказывает, чем их можно заменить.

На вооружение можно взять обычный крахмал. Деруны с крахмалом и без яиц получаются хрустящие, мягкие и пышные, а наоборот, с яйцами могут быть "забиты".

Также на выручку приходит майонез. Его добавляют в тертый картофель. Достаточно несколько столовых ложек. Благодаря майонезу блюдо станет сочным и особенно сытным. Также у дерунов появится дополнительный вкус.

Прекрасной альтернативой яйцам станет сметана или кефир. С молочными продуктами вы избежите потемнения картофеля. Если вы пожарите деруны сразу и не будете ждать, они получатся светлее.

Поэтому спокойно убирайте из состава дерунов яйца – они там совсем не нужны. Также мы рассказывали, что добавить в картофельное пюре, чтобы было вкуснее.