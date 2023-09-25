Сколько жуков вы съедаете за год: эксперты рассказали, можно ли есть крупы, в которых завелись насекомые

Мало кто знает, что такие крупы можно есть

Мы рассказывали, как прогнать из своих банок с крупами жуков и других насекомых. Но что делать с самой крупой, если вы точно знаете, что там есть или были жучки?

Если вы заметили их во время приготовления или употребления – не страшно. Вреда такой "довесок" не принесет. Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на The Guardian.

В крупах, муке, сахаре и крахмале люди часто находят жучков, паутинки, сухие коконы и т.д. Они туда попадают на разных этапах транспортировки и хранения круп. Если вы их съедите – ничего страшного, у них будет дополнительный белок. По словам ученой и исследовательницы пищевых продуктов Скай Блэкберн, среднестатистический человек ежегодно съедает со своим рационом около четверти килограмма (250 г).

Обычно в крупы попадают три типа насекомых. Это зерновые долгоносики, мучные жуки и пищевая моль. Если вы заметили их яйца или личинки – не паникуйте. Они быстро распространяются по кухне, и такая "находка" — отличный случай заняться генеральной уборкой. На наличие насекомых следует осмотреть всю еду. Личинки моли могут быть в сухофруктах, орехах, семенах, шоколаде и даже в сухом корме для животных.

Если вы хотите сохранить зараженную еду, это можно сделать. Ее можно разогреть в духовке. Нагрейте ее при температуре 60°C в течение 15 минут – и насекомые умрут.

Если вы на 48 часов положите продукты в морозилку, это также убьет яйца, личинки и взрослых особей. Чтобы предотвратить появление жучков и моли в будущем, лучше всего складывать продукты в банки с крышками: пакеты для насекомых – совсем не помеха.

Отпугнуть вредителей можно и с помощью сушеных специй. Самым эффективным считается лавровый лист. Это специя, которую вносят в список базовых, которые должны быть на каждой кухне.