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Ужин по-корейски за полчаса: за этим рецептом мяса выстроятся в очередь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычное сочетание - и потрясающий результат
Необычное сочетание - и потрясающий результат. Фото shuba.life

Ваши вкусовые рецепторы скажут вам "Спасибо"

Если задаетесь вопросом, что приготовить близким на ужин, советуем обратить внимание мясные блюда. Мы уже готовили говядину с овощами в рукаве, теперь попробуем с огурцами.

По рецепту Shuba говядина по-корейски проста в приготовлении, но результат получается изысканным. В ней хрусткость огурцов очень хорошо сочетается с мягкостью мяса, а подливка усилит аромат и вкус.

Как приготовить говядину с огурцами по-корейски

Ингредиенты на 4 порции:

  • говяжья вырезка — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • перец болгарский красный — 1 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • соль — 5 г;
  • паприка молотая — 5 г;
  • кориандр молотый — 10 г;
  • перец кайенский — 5 г;
  • сахар — 5 г;
  • уксус рисовый — 40 мл;
  • соус соевый — 80 мл;
  • масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Мясо помойте, обсушите и нарежьте тонкими кусочками. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  2. Огурцы помойте, разрежьте вдоль на четыре части, тоненько их нарежьте. Отправьте их в миску, посыпьте кайенским перцем, кориандром, половиной чеснока и сахаром.
  3. В сковороду налейте 40 мл растительного масла. На сильном огне обжарьте мясо до румяной корочки, помешивая — на это вам понадобиться 10-15 минут. Добавьте лук, через три минуты — оставшийся чеснок, соевый соус, паприку, перемешайте и готовьте еще 2 минуты.
  4. Жареное мясо отправьте в тарелку к огурцам, полейте уксусом и перемешайте. Дайте остыть, после чего накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 4 часа.

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