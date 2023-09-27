Ужин по-корейски за полчаса: за этим рецептом мяса выстроятся в очередь
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Ваши вкусовые рецепторы скажут вам "Спасибо"
Если задаетесь вопросом, что приготовить близким на ужин, советуем обратить внимание мясные блюда. Мы уже готовили говядину с овощами в рукаве, теперь попробуем с огурцами.
По рецепту Shuba говядина по-корейски проста в приготовлении, но результат получается изысканным. В ней хрусткость огурцов очень хорошо сочетается с мягкостью мяса, а подливка усилит аромат и вкус.
Как приготовить говядину с огурцами по-корейски
Ингредиенты на 4 порции:
- говяжья вырезка — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- соль — 5 г;
- паприка молотая — 5 г;
- кориандр молотый — 10 г;
- перец кайенский — 5 г;
- сахар — 5 г;
- уксус рисовый — 40 мл;
- соус соевый — 80 мл;
- масло подсолнечное — 40 мл.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Мясо помойте, обсушите и нарежьте тонкими кусочками. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Огурцы помойте, разрежьте вдоль на четыре части, тоненько их нарежьте. Отправьте их в миску, посыпьте кайенским перцем, кориандром, половиной чеснока и сахаром.
- В сковороду налейте 40 мл растительного масла. На сильном огне обжарьте мясо до румяной корочки, помешивая — на это вам понадобиться 10-15 минут. Добавьте лук, через три минуты — оставшийся чеснок, соевый соус, паприку, перемешайте и готовьте еще 2 минуты.
- Жареное мясо отправьте в тарелку к огурцам, полейте уксусом и перемешайте. Дайте остыть, после чего накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 4 часа.
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