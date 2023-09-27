Ужин по-корейски за полчаса: за этим рецептом мяса выстроятся в очередь

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Если задаетесь вопросом, что приготовить близким на ужин, советуем обратить внимание мясные блюда. Мы уже готовили говядину с овощами в рукаве, теперь попробуем с огурцами.

По рецепту Shuba говядина по-корейски проста в приготовлении, но результат получается изысканным. В ней хрусткость огурцов очень хорошо сочетается с мягкостью мяса, а подливка усилит аромат и вкус.

Как приготовить говядину с огурцами по-корейски

Ингредиенты на 4 порции:

говяжья вырезка — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

перец болгарский красный — 1 шт.;

огурец — 2 шт.;

соль — 5 г;

паприка молотая — 5 г;

кориандр молотый — 10 г;

перец кайенский — 5 г;

сахар — 5 г;

уксус рисовый — 40 мл;

соус соевый — 80 мл;

масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Мясо помойте, обсушите и нарежьте тонкими кусочками. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Огурцы помойте, разрежьте вдоль на четыре части, тоненько их нарежьте. Отправьте их в миску, посыпьте кайенским перцем, кориандром, половиной чеснока и сахаром. В сковороду налейте 40 мл растительного масла. На сильном огне обжарьте мясо до румяной корочки, помешивая — на это вам понадобиться 10-15 минут. Добавьте лук, через три минуты — оставшийся чеснок, соевый соус, паприку, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Жареное мясо отправьте в тарелку к огурцам, полейте уксусом и перемешайте. Дайте остыть, после чего накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 4 часа.

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