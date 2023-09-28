Вы справитесь с этой проблемой на раз-два: как правильно чистить грибы
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Эти нюансы помогут вам на кухне
Грибы — это не только ингредиент потрясающе вкусных и ароматных блюд, это еще и удовольствие от их сбора. Только вот их чистка и обработка — не самый быстрый процесс и может затянуться до поздней ночи.
Вместе с "Главредом" расскажем, как правильно обработать собранные грибы. Вы с удовольствием будете наслаждаться процессом подготовки продукта, его приготовлением и после — вкусом.
Основные правила чистки грибов
Прежде всего переберите грибы и очистите их от грязи и листьев. Только после переходите к процессу мытья и сушке.
Некоторые грибы (например, маслята) не рекомендуется мыть перед очисткой. Они могут стать слишком липкими и процесс очистки станет сложнее. В этом случае лучше сначала очистить ножку и снять кожицу с грибной шляпки.
При чистке у крупных грибов важно отделить сеточку под шляпкой — тогда во время приготовления грибы станут менее вязкими. Однако многие грибники отказываются от этого процесса из-за его сложности.
Также важно внимательно осмотреть грибы на наличие насекомых. Испорченные участки следует обрезать, грибы хорошо промыть и обязательно хорошо просушить перед хранением.
С собранных и обработанных грибов обязательно приготовьте юшку по-гуцульски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!