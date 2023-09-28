Борщ станет вдвое вкуснее: что добавить в блюдо

Интересный и довольно неожиданный способ

Мы рассказывали, как готовить классический ароматный борщ. Мало кто знает, но есть интересный способ, как сделать и так вкусное блюдо еще вкуснее.

Он достаточно прост и заключается в своевременном добавлении в кастрюлю с борщом одного довольно неожиданного ингредиента. О нем рассказали на портале ProstoWay.

Сколько кулинаров, готовящих украинский борщ, столько и разных вариантов приготовления нашего национального блюда. И у каждого есть свои "фишечки" и лайфхаки. Один из них состоит в добавлении к блюду кусочка сливочного масла.

Зачем класть масло в кастрюлю с борщом?

Этот ингредиент значительно улучшает вкус борща. Он так прост, что не верится. Достаточно будет всего одной ложки масла.

Молочный компонент делает вкус блюда насыщеннее, а еще улучшает консистенцию, влияет на нее положительным образом. Она становится более однородной.

Масло выигрышки объединяет вкусы разных компонентов. На стандартную кастрюлю будет достаточно небольшого кубика масла. Положите его за 5 минут до завершения приготовления, а когда борщ будет готов – накройте его крышкой и оставьте еще хотя бы на 15-20 минут.

За все это время масло объединит вкус, сделает его цельным. Также мы рассказывали, как приготовить дома ароматный яблочный уксус.