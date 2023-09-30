Чудо-ингредиент: что добавить в фарш, чтобы котлеты были нежными и сочными
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Речь идет об одном бюджетном продукте
Мы говорили, чем заменить хлеб в котлетах. Теперь делимся советом, который поможет сделать мясное блюдо еще вкуснее.
Обычно для придания котлетам мягкости и нежности к фаршу добавляют вымоченную в молоке мякоть хлеба. Но такой вариант устраивает далеко не всех гурманов. На Pixelinform рассказали об идеальном способе его заменить, с которым будет еще вкуснее.
Некоторые кулинары используют в котлетах лук. Но лучше всего подойдет овощ с менее ярким и резким вкусом. Лучшим считается добавление кабачка. С ним котлеты всегда будут получаться невероятно нежными, а еще этот овощ не маскирует мясной аромат.
Как добавить кабачки в фарш
Один кабачок нужно помыть. Если плод старый – очистить от кожуры и семян. Его следует измельчить с помощью большой терки. В полученную массу добавить половину чайной ложки соли, а через несколько минут отжать кабачок.
Готовую кабачковую массу следует смешать с фаршем. Один средний тертый кабачок прибавляют на 500 г мясного основания. В смесь по желанию нужно отправить зелень и приправы. Желательно добавить манку – она тоже поможет котлетам сохранить сочность. Трех столовых ложек будет достаточно.
После добавления манки фарш должен постоять. Буквально через 15-20 минут можно уже формировать котлеты.
Такое блюдо будет пышным и будет иметь яркий вкус. Также мы рассказывали о неудачном ингредиенте, который портит вкус дерунов.