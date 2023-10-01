Ешьте с хлебом или добавьте в борщ: фантастический рецепт свекольной икры
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Универсальную закуску можно есть и с хлебом, и добавлять в блюда
Мы привыкли готовить овощную икру из кабачков и баклажан. Но кто бы мог подумать, что вкуснейшее блюдо получится также из свеклы.
Такую икру по рецепту "Фокус" можно просто есть с хлебом, а можно добавлять в борщ для цвета. Оригинальная закуска готовится как из сырых, так и из вареных овощей. При ее приготовлении по желанию можно добавить морковь, больше чеснока, или другие специи по вашему вкусу, также можно изменять ингредиентов. Идем готовить?
Как приготовить икру из свеклы
Ингредиенты:
- свекла — 4 кг;
- чеснок — 200 г;
- лук репчатый — 0,5 кг;
- помидоры — 3 кг;
- сахар — 1 стакан;
- соль — 3 с. л.;
- масло подсолнечное — 2 стакана;
- уксус 9% — 1 стакан;
- перец красный болгарский — 0,5 кг;
- свежая зелень (укроп, петрушка) — 100 грамм.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Свеклу вымойте, очистите и натрите на терке. Лук нарежьте тонкими кольцами, а перец — тонкой соломкой.
- Отправьте все овощи в сотейник и тушите на небольшом огне 10 минут. Через указанное время добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень, тушите на протяжении часа. После перемешайте, посолите и добавьте сахар.
- Простерилизуйте банки удобным для вас способом, крышкам дайте постоять в кипятке.
- Готовую икру разложите по банкам, залейте уксусом, перемешайте и закройте крышками.
Рекомендуем приготовить маринованную свеклу по рецепту "Телеграфа". Без нее не обойдется ни один борщ.