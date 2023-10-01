Ешьте с хлебом или добавьте в борщ: фантастический рецепт свекольной икры

Универсальную закуску можно есть и с хлебом, и добавлять в блюда

Мы привыкли готовить овощную икру из кабачков и баклажан. Но кто бы мог подумать, что вкуснейшее блюдо получится также из свеклы.

Такую икру по рецепту "Фокус" можно просто есть с хлебом, а можно добавлять в борщ для цвета. Оригинальная закуска готовится как из сырых, так и из вареных овощей. При ее приготовлении по желанию можно добавить морковь, больше чеснока, или другие специи по вашему вкусу, также можно изменять ингредиентов. Идем готовить?

Как приготовить икру из свеклы

Ингредиенты:

свекла — 4 кг;

чеснок — 200 г;

лук репчатый — 0,5 кг;

помидоры — 3 кг;

сахар — 1 стакан;

соль — 3 с. л.;

масло подсолнечное — 2 стакана;

уксус 9% — 1 стакан;

перец красный болгарский — 0,5 кг;

свежая зелень (укроп, петрушка) — 100 грамм.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Свеклу вымойте, очистите и натрите на терке. Лук нарежьте тонкими кольцами, а перец — тонкой соломкой. Отправьте все овощи в сотейник и тушите на небольшом огне 10 минут. Через указанное время добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень, тушите на протяжении часа. После перемешайте, посолите и добавьте сахар. Простерилизуйте банки удобным для вас способом, крышкам дайте постоять в кипятке. Готовую икру разложите по банкам, залейте уксусом, перемешайте и закройте крышками.

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