Укр

Ешьте с хлебом или добавьте в борщ: фантастический рецепт свекольной икры

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простая и вкусная заготовка на зиму
Простая и вкусная заготовка на зиму. Фото focus.ua

Универсальную закуску можно есть и с хлебом, и добавлять в блюда

Мы привыкли готовить овощную икру из кабачков и баклажан. Но кто бы мог подумать, что вкуснейшее блюдо получится также из свеклы.

Такую икру по рецепту "Фокус" можно просто есть с хлебом, а можно добавлять в борщ для цвета. Оригинальная закуска готовится как из сырых, так и из вареных овощей. При ее приготовлении по желанию можно добавить морковь, больше чеснока, или другие специи по вашему вкусу, также можно изменять ингредиентов. Идем готовить?

Как приготовить икру из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла — 4 кг;
  • чеснок — 200 г;
  • лук репчатый — 0,5 кг;
  • помидоры — 3 кг;
  • сахар — 1 стакан;
  • соль — 3 с. л.;
  • масло подсолнечное — 2 стакана;
  • уксус 9% — 1 стакан;
  • перец красный болгарский — 0,5 кг;
  • свежая зелень (укроп, петрушка) — 100 грамм.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Свеклу вымойте, очистите и натрите на терке. Лук нарежьте тонкими кольцами, а перец — тонкой соломкой.
  2. Отправьте все овощи в сотейник и тушите на небольшом огне 10 минут. Через указанное время добавьте пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень, тушите на протяжении часа. После перемешайте, посолите и добавьте сахар.
  3. Простерилизуйте банки удобным для вас способом, крышкам дайте постоять в кипятке.
  4. Готовую икру разложите по банкам, залейте уксусом, перемешайте и закройте крышками.

Рекомендуем приготовить маринованную свеклу по рецепту "Телеграфа". Без нее не обойдется ни один борщ.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Готовим дома #Овощная икра #намазка