Зачем класть соду в вино: удивляющий лайфхак

Все должны знать об этом трюке

Мы рассказывали, как приготовить домашнее виноградное вино. Теперь делимся трюком, который поможет, если оказалось, что вино, которое вы приобрели слишком кислое.

Если напиток вас расстроил, неплохо будет узнать, как убрать кислоту из вина. Не стоит сразу ставить крест на напитки. Есть один простой прием, вполне способный спасти ситуацию. О нем рассказали на ua-novosti.info.

Что делать, если кислое вино

Не все знают, но обычная пищевая сода поможет значительно снизить кислотность вина. Этим трюком пользуются изготовители вина. Когда напиток выходит слишком кислым, в него добавляют небольшое количество соды. Хватит четверти чайной ложки на литр вина.

Но осторожно – большее количество соды может окончательно испортить вкус напитка. Лучше этого не станет.

Проверка качества

Пищевая сода поможет и отличить настоящее вино от подделки. Она часто используется для проверки качества. Налейте в чистую тару небольшое количество вина и добавьте в него чайную ложку соды. Если от такой манипуляции напиток не изменит цвет, он поддельный. Натуральное вино после такого посинеет.

Но можно и не издеваться над вином, которое оказалось настоящим, но не понравилось. Его можно оставить на кухне для рецептов – например, приготовить французский луковый суп.