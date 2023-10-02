Не все знают об этом трюке: что опытные повара добавляют, когда жарят лук

Одна простая добавка значительно изменит вкус блюда

Мы рассказывали, как сварить разбитое яйцо. Теперь делимся интересным кулинарным лайфхаком, который поможет при жарке лука.

Золотистый лук может стать как основой для других блюд, так и полноценным дополнением – например, к жареному картофелю. На Pixelinform рассказали о трюках, которые помогут сделать ее особенно красивой и ароматной.

Бальзамический уксус

Секрет максимально прост – достаточно в правильный момент добавить в лук немного бальзамического уксуса. Этот метод популярным не назовешь, но он действительно эффективен. И то, что его мало используют, значит только то, что о нем мало знают.

Кроме уксуса, следует ввести еще и соль с сахаром. Так лук получится не только золотистым, но и невероятно вкусным.

Куркума

Многие знают куркуму как яркую специю. Она полезна, а еще – это натуральный краситель. Лук, пожаренный с куркумой, будет гарантирован золотистым. Похожий эффект будут иметь карие и паприки.

Сода

Не стоит бояться добавить во время жарки щепотку соды. Такой лук станет аппетитным, золотистым.

Просто выберите тот способ, который вам больше подходит. Также мы рассказывали, зачем класть соду в вино.