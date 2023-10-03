Простой "котлетный" трюк: мало кто знает, как из килограмма фарша приготовить вдвое больше котлет

Суть в том, чтобы "разбавить" фарш, но сохранить его вкус

Мы рассказывали, что добавить в фарш для котлет, чтобы блюдо было особенно нежным и сочным. Теперь делимся способом, который позволит из определенного количества мяса приготовить вдвое больше котлет.

Для приготовления котлет часто берется самое лучшее мясо — это напрямую влияет на вкус блюда. В результате получается не так много котлет, как хотелось бы кулинару. Самый простой способ увеличить объем котлет – добавить хлеб, вымоченный в воде или молоке. Но есть и другие способы, которые, к тому же, сделают котлеты вкуснее и полезнее. О них рассказали на Pixelinform.

Если способ с хлебом вам по каким-то причинам не подходит, есть другой метод. Он состоит в том, чтоб ввести в состав котлетного фарша овощи. Как правило, речь идет о кабачках, картофеле, моркови, капусте, а также грибах. Для более интенсивного аромата и вкуса их можно легко комбинировать между собой.

Просто найдите ту пропорцию, с которой вам будет вкуснее всего. Не стоит переживать, что овощи "перебьют" вкус мяса – такие котлеты точно останутся сочными.

Также очень важным для приготовления котлет этапом является их обжаривание. Мы рассказывали, что сделать со сковородкой, чтобы к ней не пригорала еда.