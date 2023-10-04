Одной порции будет мало: рецепт фантастических булочек от Евгения Клопотенко
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Безумно вкусная домашняя выпечка
Мы рассказывали, как испечь простое яблочное печенье. Теперь делимся рецептом фантастических булочек с изюмом.
Рецептом домашней выпечки поделился на своем сайте Евгений Клопотенко. Начинка готовится буквально минуту, единственная сложность – дождаться, пока рыхлое, ароматное тесто поднимется.
Ингредиенты:
- 2 ст.л. сахара
- 50 г растопленного масла
- 10 г ванильного сахара
- 250 мл теплого молока
- 600 г муки
- 10 г сухих дрожжей
- 2 яйца
- ⅓ ч.л. соли
- 1 желток для смазки
Для начинки:
- 100 г изюма
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- В миску всыпаем сахар и ванильный сахар, кладем растопленное масло. Вливаем теплое молоко и размешиваем.
- Просеиваем в миску муку, добавляем сухие дрожжи, яйца и щепотку соли. Замешиваем все в эластичное тесто.
- Переводим его в миску, накрываем пленкой или полотенцем. Ставим в теплое место без сквозняков. За 1,5 часа оно должно увеличиться в 2-3 раза.
- Тесто выкладываем на рабочую поверхность и немного вымешиваем. Раскатываем его в длинную колбаску и делим на 12-14 примерно одинаковых частей. Из них формируем шарики.
- Выкладываем их на застеленный пергаментом противень на расстоянии 4-5 см друг от друга. Приплющиваем дном стакана – чтобы создать пространство для начинки. Так оставляем еще на 20 минут.
- Включаем духовку разогреваться. Для начинки смешиваем 100 г изюма и 1 взболтанное яйцо. Выкладываем начинку в булочки.
- Сами булочки смазываем взбитым желтком. Выпекаем их 20 минут до румяности.
Выпечка получается безумно вкусной и ароматной. Также мы делились рецептом простого шоколадного пирога.