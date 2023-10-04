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Одной порции будет мало: рецепт фантастических булочек от Евгения Клопотенко

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие пончики с изюмом чем-то похожи на ватрушки
Такие пончики с изюмом чем-то похожи на ватрушки. Фото klopotenko.com

Безумно вкусная домашняя выпечка

Мы рассказывали, как испечь простое яблочное печенье. Теперь делимся рецептом фантастических булочек с изюмом.

Рецептом домашней выпечки поделился на своем сайте Евгений Клопотенко. Начинка готовится буквально минуту, единственная сложность – дождаться, пока рыхлое, ароматное тесто поднимется.

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. сахара
  • 50 г растопленного масла
  • 10 г ванильного сахара
  • 250 мл теплого молока
  • 600 г муки
  • 10 г сухих дрожжей
  • 2 яйца
  • ⅓ ч.л. соли
  • 1 желток для смазки

Для начинки:

  • 100 г изюма
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

  1. В миску всыпаем сахар и ванильный сахар, кладем растопленное масло. Вливаем теплое молоко и размешиваем.
  2. Просеиваем в миску муку, добавляем сухие дрожжи, яйца и щепотку соли. Замешиваем все в эластичное тесто.
  3. Переводим его в миску, накрываем пленкой или полотенцем. Ставим в теплое место без сквозняков. За 1,5 часа оно должно увеличиться в 2-3 раза.
  4. Тесто выкладываем на рабочую поверхность и немного вымешиваем. Раскатываем его в длинную колбаску и делим на 12-14 примерно одинаковых частей. Из них формируем шарики.
  5. Выкладываем их на застеленный пергаментом противень на расстоянии 4-5 см друг от друга. Приплющиваем дном стакана – чтобы создать пространство для начинки. Так оставляем еще на 20 минут.
  6. Включаем духовку разогреваться. Для начинки смешиваем 100 г изюма и 1 взболтанное яйцо. Выкладываем начинку в булочки.
  7. Сами булочки смазываем взбитым желтком. Выпекаем их 20 минут до румяности.

Выпечка получается безумно вкусной и ароматной. Также мы делились рецептом простого шоколадного пирога.

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