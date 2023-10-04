Одной порции будет мало: рецепт фантастических булочек от Евгения Клопотенко

Безумно вкусная домашняя выпечка

Мы рассказывали, как испечь простое яблочное печенье. Теперь делимся рецептом фантастических булочек с изюмом.

Рецептом домашней выпечки поделился на своем сайте Евгений Клопотенко. Начинка готовится буквально минуту, единственная сложность – дождаться, пока рыхлое, ароматное тесто поднимется.

Ингредиенты:

2 ст.л. сахара

50 г растопленного масла

10 г ванильного сахара

250 мл теплого молока

600 г муки

10 г сухих дрожжей

2 яйца

⅓ ч.л. соли

1 желток для смазки

Для начинки:

100 г изюма

1 яйцо

Способ приготовления:

В миску всыпаем сахар и ванильный сахар, кладем растопленное масло. Вливаем теплое молоко и размешиваем. Просеиваем в миску муку, добавляем сухие дрожжи, яйца и щепотку соли. Замешиваем все в эластичное тесто. Переводим его в миску, накрываем пленкой или полотенцем. Ставим в теплое место без сквозняков. За 1,5 часа оно должно увеличиться в 2-3 раза. Тесто выкладываем на рабочую поверхность и немного вымешиваем. Раскатываем его в длинную колбаску и делим на 12-14 примерно одинаковых частей. Из них формируем шарики. Выкладываем их на застеленный пергаментом противень на расстоянии 4-5 см друг от друга. Приплющиваем дном стакана – чтобы создать пространство для начинки. Так оставляем еще на 20 минут. Включаем духовку разогреваться. Для начинки смешиваем 100 г изюма и 1 взболтанное яйцо. Выкладываем начинку в булочки. Сами булочки смазываем взбитым желтком. Выпекаем их 20 минут до румяности.

Выпечка получается безумно вкусной и ароматной. Также мы делились рецептом простого шоколадного пирога.