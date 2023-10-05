"Шуба" в лаваше: рецепт, который удивит абсолютно всех
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Просто заверните салат в лаваш!
Любимый всеми салат сельдь под "Шубой" всем очень хорошо знаком — его готовят на праздники и просто без повода. Главные ингредиенты — овощи и рыба, которые выкладываются слоями и смазываются майонезом.
Shuba предлагает оригинально подать классическое блюдо и приготовить его в лаваше. Такая подача превратит салат во вкусную закуску, которая будет ярко выделятся даже на праздничном столе.
Как приготовить салат "Шуба" в лаваше
Ингредиенты на 10 порций:
- тонкий лаваш — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- яйца куриные — 4 шт.;
- сельдь, филе — 1 шт.;
- майонез 72% — 250 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи и яйца отварите, охладите, очистите. Все продукты натрите по отдельности на крупной терке.
- Лаваш выложите на пищевую пленку, смажьте его майонезом. Сверху выложите слой свеклы, смажьте майонезом.
- На свеклу выложите слой картофеля — этот слой также смажьте майонезом. Дальше выложите морковь и яйца, которые тоже смажьте майонезом. Сверху выложите нарезанное на небольшие кусочки филе сельди.
- С помощью пищевой пленки сверните лаваш в рулет. Спрячьте "Шубу" в холодильник для пропитки на час-два. При подаче нарежьте кусочками.
Майонез для салата можно не покупать, а приготовить его по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!