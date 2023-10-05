"Шуба" в лаваше: рецепт, который удивит абсолютно всех

Просто заверните салат в лаваш!

Любимый всеми салат сельдь под "Шубой" всем очень хорошо знаком — его готовят на праздники и просто без повода. Главные ингредиенты — овощи и рыба, которые выкладываются слоями и смазываются майонезом.

Shuba предлагает оригинально подать классическое блюдо и приготовить его в лаваше. Такая подача превратит салат во вкусную закуску, которая будет ярко выделятся даже на праздничном столе.

Как приготовить салат "Шуба" в лаваше

Ингредиенты на 10 порций:

тонкий лаваш — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

свекла — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

яйца куриные — 4 шт.;

сельдь, филе — 1 шт.;

майонез 72% — 250 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи и яйца отварите, охладите, очистите. Все продукты натрите по отдельности на крупной терке. Лаваш выложите на пищевую пленку, смажьте его майонезом. Сверху выложите слой свеклы, смажьте майонезом. На свеклу выложите слой картофеля — этот слой также смажьте майонезом. Дальше выложите морковь и яйца, которые тоже смажьте майонезом. Сверху выложите нарезанное на небольшие кусочки филе сельди. С помощью пищевой пленки сверните лаваш в рулет. Спрячьте "Шубу" в холодильник для пропитки на час-два. При подаче нарежьте кусочками.

Майонез для салата можно не покупать, а приготовить его по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!