Будете готовить каждый день: "ленивый" штрудель из лаваша с яблоками
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Ленивый штрудель из лаваша можно приготовить за считанные минуты
В сезон яблок из этих фруктов можно приготовить не только классическую шарлотку, но и "ленивый" штрудель. Это не займет много времени, зато вы сможете насладиться вкусной выпечкой к чаю, не стоя часами за плитой.
Начинку этого штруделя можно менять, например, на мак или творог, а с приготовлением справится даже ребенок. Рецепт выпечки предлагает "1000.menu".
Как приготовить "ленивый" штрудель с яблоками
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий (2 армянских лаваша) — 200 г
- Яблоки (средние) – 5 шт.
- Сахар – 6 ст.л.
- Грецкие орехи — 60 г
- Сливочное масло – 50 г
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Яйца – 1 шт.
- Лимонный сок – 3 ст.л.
Способ приготовления:
- Вымойте яблоки и обсушите. Очистите их от семян и кожуры, нарежьте не очень тонкими ломтиками. Полейте яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели, перемешайте.
- Грецкие орехи измельчите в крошку. Можете это сделать с помощью блендера, можете пропустить через мясорубку.
- На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, перемешайте.
- На медленном огне при постоянном помешивании доведите сахарную массу до золотистого цвета, выложите яблоки.
- Протушите фрукты до мягкости, в конце добавьте корицу, перемешайте. Оставьте начинку остыть.
- Яйцо взбейте в миске.
- Разложите лаваш на рабочей поверхности и смажьте его яйцом.
- Посыпьте измельченными грецкими орехами.
- Выложите поверх орехового слоя половину яблочной начинки, распределяя ее равномерно и не доходя до краев лаваша примерно 1,5-2 см.
- Края лаваша загните внутрь, сверните рулет, начиная со стороны короткого края. То же самое сделайте с другим лавашем.
- Выложите штрудели на смазанный маслом пергамент, сверху смажьте взбитым яйцом.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.
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