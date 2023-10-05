Будете готовить каждый день: "ленивый" штрудель из лаваша с яблоками

Ленивый штрудель из лаваша можно приготовить за считанные минуты

В сезон яблок из этих фруктов можно приготовить не только классическую шарлотку, но и "ленивый" штрудель. Это не займет много времени, зато вы сможете насладиться вкусной выпечкой к чаю, не стоя часами за плитой.

Начинку этого штруделя можно менять, например, на мак или творог, а с приготовлением справится даже ребенок. Рецепт выпечки предлагает "1000.menu".

Как приготовить "ленивый" штрудель с яблоками

Ингредиенты:

Лаваш тонкий (2 армянских лаваша) — 200 г

Яблоки (средние) – 5 шт.

Сахар – 6 ст.л.

Грецкие орехи — 60 г

Сливочное масло – 50 г

Корица молотая – 1 ч.л.

Яйца – 1 шт.

Лимонный сок – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Вымойте яблоки и обсушите. Очистите их от семян и кожуры, нарежьте не очень тонкими ломтиками. Полейте яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели, перемешайте. Грецкие орехи измельчите в крошку. Можете это сделать с помощью блендера, можете пропустить через мясорубку. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, перемешайте. На медленном огне при постоянном помешивании доведите сахарную массу до золотистого цвета, выложите яблоки. Протушите фрукты до мягкости, в конце добавьте корицу, перемешайте. Оставьте начинку остыть. Яйцо взбейте в миске. Разложите лаваш на рабочей поверхности и смажьте его яйцом. Посыпьте измельченными грецкими орехами. Выложите поверх орехового слоя половину яблочной начинки, распределяя ее равномерно и не доходя до краев лаваша примерно 1,5-2 см. Края лаваша загните внутрь, сверните рулет, начиная со стороны короткого края. То же самое сделайте с другим лавашем. Выложите штрудели на смазанный маслом пергамент, сверху смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.

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