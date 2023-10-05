Секреты опытных поваров: правильная подготовка, которая сделает речную рыбу в несколько раз вкуснее

Продукт станет гораздо вкуснее

Мы рассказывали, как правильно чистить грибы. Как и сбор грибов, рыбалку многие ценят не за результат, а за сам процесс. Однако мало кто откажется от свежей жареной рыбки.

Прежде чем отправить речную рыбу на сковороду, нужно выполнить ряд подготовительных действий. О них рассказали на ProstoWay.

Во-первых, рыбу следует хорошо выпотрошить. Кроме удаления внутренностей важно качественно очистить ее от чешуи и промыть.

Популярный способ – обвалять рыбу в муке или панировочных сухарях. Но не следует делать это сразу. Такая рыба плохо прожаривается. В результате можно недосмотреть и на столе может оказаться не совсем готовое блюдо. Есть ее недожаренной – опасно для здоровья.

Поэтому если вы собрались жарить рыбу, нельзя спешить. Важно сосредоточить внимание на качестве блюда. Есть еще один действенный трюк: после чистки и мытья на спине рыбы нужно сделать несколько надрезов. После этого рыбу можно панировать.

Дальше все как обычно – сковороду ставят на огонь, добавляют масло, разогревают. Во все раскаленное масло выкладываем рыбу и качественно обжариваем с двух сторон. Обычно ее жарят до аппетитной золотистой корочки.

Можно и перестраховаться и довести рыбу несколько минут в духовке. Также мы рассказывали, как правильно замораживать баклажаны.