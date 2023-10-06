Самые вкусные аналоги: эти овощи заменят картофель в супе и сделают блюдо невероятно вкусным

Эти приложения изменят вкус блюда к лучшему

Мы рассказывали, чем заменить хлеб в котлетах. Что касается супа, то здесь нередко первую скрипку играет картофель. Именно он отвечает за питательность и консистенцию блюда.

Большинство рецептов предполагает то, что его следует добавить. Впрочем, это не единственный вариант – можно сделать вкус блюда гораздо интереснее. Для этого достаточно заменить его другими продуктами. Какими именно, рассказали на ProstoWay.

Батат

Этот продукт – родственник картофеля, и один из самых удачных альтернативных вариантов. Батат придаст супу особую нежность и мягкость. А еще он очень полезен.

Фасоль

Это еще один вариант смены. Она сытная и вкусная. Сюда же относим другие бобовые, такие как чечевица и нут.

Кабачок

Это один из самых нежных овощей, которым можно заменить картофель в супе. На вкус такой суп будет значительно легче своего картофельного аналога.

Другие овощи

Вместо картофеля хорошо подойдет пастернак, тыква или репа. Выберите тот овощ, вкус которого вам больше нравится.

Также суп можно заправить крупами. Подойдут пшено, перловка, рис и гречка. Также мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму.