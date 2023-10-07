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Каша станет вкуснее, чем в ресторане: что добавить во время варки крупы

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Лайфхаки, которые мгновенно превратят вкус блюда
Лайфхаки, которые мгновенно превратят вкус блюда. Фото simya.com.ua

Варка каш имеет определенные правила, но даже их можно "хакнуть"

Мы рассказывали, как улучшить вкус картофельного пюре. Еще один популярный гарнир – каши. Но их вкус быстро надоедает.

Между тем их вкус можно значительно разнообразить. Да и ингредиенты для этого нужны самые простые. Об этом рассказали на Ukr.Media.

Бульон

Способ подходит для риса, ризотто и киноа. Попробуйте вместо воды варить кашу на курином, мясном или овощном бульоне – вы удивитесь, насколько изменится вкус. Подходит для круп, впитывающих много жидкости.

сок

Овсянка, рис и киноа так станут вкуснее. Фруктовые и овощные соки влияют на вкус и аромат блюда. А еще полностью превращают ее вид. Из обыкновенной каши можно сделать десерт, добавив в воду яблочный, апельсиновый или вишневый сок. Или же изобрести интересный гарнир к мясу и рыбе — достаточно лишь "подкрасить" крупу морковью, соком и зеленью шпината, тыквы или свеклы.

Молоко

Подходит для риса и ризото, к овсянке, киноа, гречихе и манной крупе. Это блюда, которые мы знаем с детства. Молоко придает крупам мягкий сливочный вкус и превращает простую кашу в полезный и сытный завтрак. Но это еще не все – сладковатые молочные макароны превращаются в очень интересное пикантное блюдо, если посыпать их тертым соленым сыром. Интересно также экспериментировать с растительными видами молока – как и коровье молоко, они содержат большое количество протеина, но гораздо меньше жира.

Чай

Интересный способ, подходящий для риса, овсянки и киноа. Использование чая открывает неограниченные возможности для творчества. Можно использовать как традиционные виды черного и зеленого чая, так и травяные отвары – с добавлением ромашки, корицы, жасмина, чабреца.

пряности

Они раскроют вкус гречки, киноа, пшена, перловки и риса. Обычные каши приобретают совсем другой, необычный вкус. Кашам подходит лавровый лист, кардамон, кориандр, имбирь, мускатный орех, тмин.

Не бойтесь экспериментировать – и вы найдете невероятные сочетания. Также мы рассказывали, как замораживать баклажаны.

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#Каша #Крупа #Лайфхак #Гарнир