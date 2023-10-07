Каша станет вкуснее, чем в ресторане: что добавить во время варки крупы

Варка каш имеет определенные правила, но даже их можно "хакнуть"

Мы рассказывали, как улучшить вкус картофельного пюре. Еще один популярный гарнир – каши. Но их вкус быстро надоедает.

Между тем их вкус можно значительно разнообразить. Да и ингредиенты для этого нужны самые простые. Об этом рассказали на Ukr.Media.

Бульон

Способ подходит для риса, ризотто и киноа. Попробуйте вместо воды варить кашу на курином, мясном или овощном бульоне – вы удивитесь, насколько изменится вкус. Подходит для круп, впитывающих много жидкости.

сок

Овсянка, рис и киноа так станут вкуснее. Фруктовые и овощные соки влияют на вкус и аромат блюда. А еще полностью превращают ее вид. Из обыкновенной каши можно сделать десерт, добавив в воду яблочный, апельсиновый или вишневый сок. Или же изобрести интересный гарнир к мясу и рыбе — достаточно лишь "подкрасить" крупу морковью, соком и зеленью шпината, тыквы или свеклы.

Молоко

Подходит для риса и ризото, к овсянке, киноа, гречихе и манной крупе. Это блюда, которые мы знаем с детства. Молоко придает крупам мягкий сливочный вкус и превращает простую кашу в полезный и сытный завтрак. Но это еще не все – сладковатые молочные макароны превращаются в очень интересное пикантное блюдо, если посыпать их тертым соленым сыром. Интересно также экспериментировать с растительными видами молока – как и коровье молоко, они содержат большое количество протеина, но гораздо меньше жира.

Чай

Интересный способ, подходящий для риса, овсянки и киноа. Использование чая открывает неограниченные возможности для творчества. Можно использовать как традиционные виды черного и зеленого чая, так и травяные отвары – с добавлением ромашки, корицы, жасмина, чабреца.

пряности

Они раскроют вкус гречки, киноа, пшена, перловки и риса. Обычные каши приобретают совсем другой, необычный вкус. Кашам подходит лавровый лист, кардамон, кориандр, имбирь, мускатный орех, тмин.

Не бойтесь экспериментировать – и вы найдете невероятные сочетания. Также мы рассказывали, как замораживать баклажаны.