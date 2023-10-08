Элементарные трюки, с которыми драники будут в несколько раз вкуснее

Это очень просто и очень эффективно

Ароматные, аппетитные драники, казалось бы, уже не могут стать вкуснее. Впрочем, есть методы, позволяющие улучшить даже такое блюдо.

Далеко не у каждого кулинара выходит их приготовить вкусными. Кушанье требует особого подхода, внимательности и знания кулинарных тонкостей. О нескольких из них и рассказали на портале Pixelinform.

Подходят не все сорта картофеля

Если вы хотите, чтобы драники получились "настоящими" и вкусными, берите такие сорта овоща, которые имеют повышенное содержание крахмала. Именно такой картофель считается идеальным для приготовления дерунов.

Ложка сметаны в тесто

Совсем небольшое количество сметаны позволит приготовить вкусные драники хорошего цвета. По вкусу это практически не повлияет, а вот внешний вид гарантированно будет роскошным. Если сметаны нет под рукой, можно добавить совсем чуть-чуть сока лимона. А еще не стоит медлить с жаркой — следует готовить сразу после того, как был натерт картофель.

Не добавляйте муки

Многим кажется, что без муки аппетитных дерунов не будет. Но это только заблуждение. Мука может быть только текстуру блюда. Чтобы тесто не было слишком влажным, обязательно нужно отжимать картофель от лишнего сока.

С этими практичными советами деруны всегда будут идеальными. Также мы рассказывали о хитром трюке, который позволит приготовить больше котлет.