Как делают самую дорогую в мире специю: алгоритм добавления в пищу

Как же добавлять эту "золотую" приправу

Мы рассказывали, какие специи и другие компоненты будут очень вкусно добавлять к крупам во время варки. Что касается именно специй, то их на рынке большое разнообразие. Но именно одна из приправ – особая. Кроме абсолютно особых характеристик, таких как вкус и аромат, кулинаров удивляет цена.

Дело о самой дорогой в мире специи — шафране. Рассказываем, почему же она так дорога и как добавлять эту во всех смыслах "золотую" приправу.

Сколько стоит шафран и почему это так дорого

Шафран "добывают" из фиолетовых цветков шафранового крокуса. Цена на него колеблется от 2000 до 10 000 долларов за фунт – это 453 г. В украинских магазинах шафран из Ирана или Турции продают от 200 до 400 гривен за грамм ароматной специи.

Причина такой бешеной цены – трудность сбора приправы. Это делают только вручную. Шафран – это высушенные тычинки цветка крокуса. Из каждого цветка "добывают" три шафрановые ниточки. Чтобы получить один фунт шафрана, нужно вырастить и собрать 75 тысяч цветов.

Затем эти тычинки сушат над углем. Это очень трудоемкий и сложный процесс со многими деталями.

Почему шафран так особенный

Шафран обладает мягким ароматом и очень интенсивным вкусом. Издавна на Востоке его также использовали в лечебных целях, но бешеным спросом он пользуется именно в кулинарии. Небольшое количество шафрана в блюде способно глубоко "извиниться", обогатить его вкус.

Как применять шафран

Эта специя обладает довольно сложным вкусом, впрочем, идеально сочетается со многими продуктами — его добавляют даже в десерты, а классические рис, пасту, мясо и т.п. он может полностью превратить. Чем дольше блюдо с добавлением шафрана будет готовиться, тем ярче будет его цвет и вкус.

Перед добавлением в блюдо настоящего шафрана нити следует замочить в горячей воде, чтобы они разошлись. Затем и сами нити, и их настой кладут в другие компоненты.

Если вы готовите что-нибудь по рецепту, где в составе прописан шафран, но самого шафрана у вас нет, его можно заменить куркумой. Она не даст блюду и десятой части шафранового привкуса, но в дополнение к повседневным блюдам вполне подойдет. К примеру, будет очень красиво добавить ее к жареному картофелю – ведь добавлять драгоценный шафран к такому простому блюду это кощунство. Кушанье будет иметь невероятный цвет.