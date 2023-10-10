Лучшие варианты панировки: котлеты не развалятся и будут безумно сочными

Лучшие альтернативы панировочным сухарям

Мы говорили, чем заменить хлеб в котлетах. Есть еще один важный котлетный элемент, определяющий вкус и даже внешний вид готового блюда.

Традиционно котлеты панируют в сухарях. Это позволяет обжарить котлеты, чтобы они не развалились в процессе приготовления и остались сочными. На ProstoWay поведали, чем можно поменять сухари.

Панировка необходима для того, чтобы на поверхности котлеты образовалась корочка, а внутри блюдо осталось нежным. А еще такие котлеты с меньшей вероятностью пригорят.

Мука пшеничная

Это самый простой способ. Достаточно вместо сухарей обвалять котлеты в обычной пшеничной муке. Оно отлично сработает.

Любая мука грубого помола

Хорошо подходят ржаная, кукурузная или гречневая мука. Они снабдят мясо золотистой корочкой.

Отруби

Это отличный вариант, но он подходит не всем котлетам. В отрубях лучше панировать овощи, морепродукты и курицу. Другие виды мяса с этим способом не так хорошо прожарятся.

Орехи и семена

Интересная панировка выйдет из измельченных орехов. Подойдет кунжут, миндаль, семена подсолнечника, грецкие орехи, арахис. Перед приготовлением панировки нужно только тщательно очистить семена и орехи от шелухи, а также слегка подсушить на горячей сухой сковороде.

Чипсы

Котлеты можно обвалять в разбитых чипсах или крекерах. Такая панировка даже изменит вкус блюда – если продукт был с каким-то вкусом.

Манко

Это спорный компонент и он не для всего подходит. Скажем, шницель в манке будет очень вкусным. А вот котлеты в такой панировке по вкусу получатся не совсем такими как надо. Но это больше вопрос вкуса.

Кстати, в Азии котлеты панируют даже в кокосовой стружке. А ведь мы кладем ее в десерты — например, в домашнее Рафаэлло.