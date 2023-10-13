Один копеечный ингредиент: что добавить в кастрюлю, чтобы грибы сохранить цвет

Простая уловка опытных кулинаров

Сейчас активно идет сезон грибов. Мы рассказывали, как их без проблем почистить. Теперь делимся лайфхаком по их варке.

Что бы вы ни собирались делать с грибами – замораживать, жарить или закатывать в банки, предварительно их необходимо отварить. Как это сделать наилучшим образом, рассказали на Ukr.Media.

Сначала грибы нужно очистить. Убрать песок, грязь, мох и сухие листья. Затем промыть удобным способом. Затем грибы нужно отварить в нескольких водах. Поэтому грибы тускнеют, синеют, теряют цвет и часто становятся неаппетитными. Но есть способ избежать этого неприятного момента.

Зачем добавлять лимонную кислоту

Чтобы грибы не потемнели, их следует отварить вместе с лимонной кислотой. Это позволит грибам не потемнеть во время варки. К большой кастрюле следует добавить не менее 3 столовых ложек лимонной кислоты.

Заменить кислоту уксусом нельзя. Это вещество не даст требуемого эффекта.

При первой варке варить грибы с лимонной кислотой нужно в течение 15 минут. При этом грибы должны свободно плавать в кастрюле.