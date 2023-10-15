Зачем опытные кулинары льют минералку в блины: лайфхак

Трюк, который поможет сделать блины вкуснее

Мы рассказывали, как приготовить классические тоненькие блины. В качестве обязательного ингредиента теста для блинов редко идет минеральная сильногазированная вода, и зря.

Такую воду во многих случаях следует использовать для приготовления блинчиков. Именно благодаря ей изделия приобретают аппетитный внешний вид. Об этом рассказали на Pixelinform.

Зачем лить в тесто минералку

Многим гурманам нравятся ажурные блины. Такие имеют много воздушных пузырьков и красивых узоров. Получить такие блины несложно – надо всего-то добавить в тесто соды с уксусом. Но очень часто из-за этих компонентов блюдо приобретает неприятную кислинку.

Поэтому минеральная вода – идеальный вариант. В нем уже есть пузырьки углекислого газа, которые высвобождаются в реакции соды и уксуса. Именно эти пузыри сделают блины ажурными.

Воду нужно сразу же добавить к молоку и яйцам. Насыпать муку нужно позже.

Чтобы узнать, сколько минералки добавлять, в рецепте блинов поделите жидкую часть пополам. Полученное количество и будет являться необходимым количеством минералки. И, разумеется, придется использовать вдвое меньше молока или воды. Также мы рассказывали, чем заменить панировку на котлетах.