Хитрый способ жарки баклажанов: не размякнут и не впитают масло

Выходит и вкусно, и полезно

Жареные баклажаны – отличная самостоятельная закуска или основа для многих блюд, таких как вкусные грузинские рулетики. Но этот овощ обладает не очень приятным свойством — во время жарки он впитывает большое количество растительного масла.

Поэтому блюдо рискует стать слишком жирным. А еще такие баклажаны теряют форму и, как следствие, выглядят неаппетитно. На ProstoWay рассказали, как этого избежать.

Решить проблему с избыточным маслом баклажанов несложно. Достаточно достать из холодильника два куриных яйца.

Прежде всего нужно отделить белки от желтков. Белки в отдельной мисочке немного сбиваем венчиком.

Далее берем кулинарную кисточку. С его помощью смазываем взбитыми белками баклажаны. Слой должен быть нетолстым, но покрыть всю поверхность кусочков.

В таком виде баклажаны следует выкладывать на разогретую сковороду с растительным маслом. Так жарим, пока на овощах не появится аппетитная золотая корочка.

Таким образом, яичный белок не изменит вкуса блюда, зато будет предотвращать впитывание масла. Осталось выложить жареные кусочки на бумажные салфетки, чтобы они окончательно впитали избыток жира. Также такие жареные баклажаны очень удобно заморозить на зиму.