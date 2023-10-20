Оливье будет втрое вкуснее: чем заменить один из компонентов

Просто выберите тот вариант, который вам больше по душе

Мы рассказывали, как вкусно сварить куриное филе. Это отличный способ подготовки мяса для разнообразных салатов. В оливье вместо колбасы тоже часто кладут курятину – получается и вкуснее, и немного полезнее.

А вот такой компонент, как соленые огурцы, в этом традиционном салате часто задает тон. Однако они не всегда оказываются под рукой. На Pixelinform рассказали, чем заменить этот ингредиент, чтобы блюдо стало еще вкуснее.

Оливки или маслины

Эти продукты прекрасно подходят к любым салатам. Оливье с ними может выглядеть несколько экзотично, но интересно. Вкус салата тоже станет гораздо интереснее. Это самый популярный вариант замены.

Свежие огурцы

Необычный, но рабочий вариант замены, которым пользуются многие хозяйки. При этом огурцы лучше очистить от кожуры. Такой салат по вкусу будет гораздо "легче" и свежее.

Маринованные грибы

Грибы имеют более насыщенный вкус, чем кислые огурцы, и задают салату необходимую кислинку. Такой салат будет изысканным и интересным. Использовать можно любые маринованные грибы.

Другие маринованные овощи

Если в сезон вы успели закрыть на зиму кабачки, то их смело можно добавлять в салат. Они справятся с ролью соленых огурцов, и вкус такого оливье будет на самом высоком уровне.

Просто выберите тот вариант, который нравится вам больше всего. Кстати, мы рассказывали, как вкусно замариновать грибы.