Спасти "зеленых": что делать с помутневшими в банке огурцами

Это не значит, что нужно выбрасывать всю партию

Целые огурчики, засоленные в банках – пожалуй, самый популярный метод консервации "зеленых". Но иногда бывает, что рассол в банках с огурцами мутнеет. это может произойти с одной банкой или со всей партией.

Но есть способ, который поможет спасти огурцы. О нем рассказали на портале "Школа Жизни".

Рассол мутнеет, если был выбран не тот сорт для засолки, нарушена герметичность банок или технология приготовления. Для начала стоит попробовать один маленький огурчик – если вкус не изменился, все хорошо. Если же огурцы заплесневели, разваливаются, неприятные на запах или вкус – это брак, их уже никак не спасти, только выбросить. А если вкус такой, как обычно, ситуацию можно легко исправить.

Прежде всего, надо слить мутный рассол или маринад. Убираем чеснок и укроп, которые находятся сверху, если где-то внутри банки не трогаем. Огурцы тоже не вынимаем. Промывать ни их, ни банку не нужно.

Делаем новый маринад по тому же рецепту. Стерилизуем крышки и заливаем огурцы новым маринадом, закатываем.

Это все огурцы, если с ними все хорошо, должны хорошо храниться. Также мы рассказывали, как отмыть руки после грибов.