Укр

Спасти "зеленых": что делать с помутневшими в банке огурцами

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рассказываем, как "спасти" огурцы
Рассказываем, как "спасти" огурцы. Фото Файные рецепты

Это не значит, что нужно выбрасывать всю партию

Целые огурчики, засоленные в банках – пожалуй, самый популярный метод консервации "зеленых". Но иногда бывает, что рассол в банках с огурцами мутнеет. это может произойти с одной банкой или со всей партией.

Но есть способ, который поможет спасти огурцы. О нем рассказали на портале "Школа Жизни".

Рассол мутнеет, если был выбран не тот сорт для засолки, нарушена герметичность банок или технология приготовления. Для начала стоит попробовать один маленький огурчик – если вкус не изменился, все хорошо. Если же огурцы заплесневели, разваливаются, неприятные на запах или вкус – это брак, их уже никак не спасти, только выбросить. А если вкус такой, как обычно, ситуацию можно легко исправить.

Прежде всего, надо слить мутный рассол или маринад. Убираем чеснок и укроп, которые находятся сверху, если где-то внутри банки не трогаем. Огурцы тоже не вынимаем. Промывать ни их, ни банку не нужно.

Делаем новый маринад по тому же рецепту. Стерилизуем крышки и заливаем огурцы новым маринадом, закатываем.

Это все огурцы, если с ними все хорошо, должны хорошо храниться. Также мы рассказывали, как отмыть руки после грибов.

Теги:
#Рассол #Огурцы #Консервация #Лайфхак