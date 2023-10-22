Вкус супа станет гораздо ярче: поможет один простой ингредиент
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Один компонент сделает суп особенно вкусным
Мы рассказывали, как правильно варить курицу для бульона. Для супов бульон — это важный компонент, но не менее важны и другие составляющие.
При правильном приготовлении супы получаются действительно вкусными. Их масса разновидностей, и каждый подберет себе блюдо по вкусу. На ProstoWay рассказали, как приготовить суп еще вкуснее.
Если вы часто готовите супы, со временем в стандартных рецептах хочется разнообразия. Так что не отказывайте себе в экспериментах. А для этого нужно просто добавить один ингредиент, который может показаться необычным, но ничего особенного в нем нет. Зато он точно придаст привычному блюду новый вкус.
Речь идет об одном компоненте, который редко добавляют к супам, и зря. Это морковный сок, и для лучшего результата его нужно добавлять за две минуты до готовности блюда.
На среднюю кастрюлю супа понадобится половина стакана сока. Суп не только приобретет новый вкусовый акцент, но и обогатится полезными свойствами моркови. Витамины не успеют выкипеть, ведь сок добавляется в конце приготовления.
Таким образом, у вас и суп станет вкуснее, и толку от него будет больше. Также мы рассказывали о весомой ошибке в приготовлении дерунов.