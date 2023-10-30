Готовьте двойную порцию: с этой намазкой будете съедать по десятку бутербродов за раз
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Раз-два — и блюдо на столе
Самые разнообразные намазки мы готовим на наших кухнях достаточно часто. Они выручают и на праздник, и в случае нежданных гостей или сильного голода.
Вместе с "Сім'я і дім" мы приготовим сегодня бутербродную пасту из сельди. Готовится эта закуска быстро, а в ее составе самые обычные и бюджетные продукты. К тому же, такую универсальную намазку можно подавать и на кусочках хлеба или тостов или использовать для начинки половинок вареных яиц. Попробуем?
Как приготовить намазку из сельди
Ингредиенты:
- 450 г филе сельди;
- 12 вареных яиц;
- 100-150 г вареной моркови;
- 200 г твердого сыра;
- 200 г сливочного масла комнатной температуры.
Способ приготовления:
- Яйца, твердый сыр и морковь натрите на терке с маленькими отверстиями.
- Филе селедки нарежьте на небольшие кусочки размером около 1 см и поместите в чашу блендера. Туда же добавьте сливочное масло и взбейте все до образования пюре.
- Взбивайте, постепенно добавляя все натертые ингредиенты. У вас должна получиться смесь консистенции пасты. Посолите в случае необходимости.
- Готовую пасту переложите пасту и поставьте в холодильник.
Через час готовую пасту доставайте и подавайте с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.