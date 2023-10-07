Готовим хлеб с дырочками по ленивому рецепту: ваша чиабатта получится не хуже магазинной

Вам не придется долго возиться с тестом

Чиабатта – это оригинальный итальянский хлеб, который имеет чрезвычайно пористый мякиш. Это получается потому, что тесто долго подходит и требует особого замешивания.

Вместе с Foodoboz расскажем, как приготовить вкусный хлеб при меньших временных затратах. Ну что, берем ингредиенты и идем готовить?

Как приготовить хлеб с большими дырками — чиабатту

Ингредиенты:

пшеничная мука — 425 г;

вода комнатной температуры — 325 мл;

соль — 1 ч. л.;

сухие дрожжи — 1 ч. л.;

оливковое масло — 42 мл.

Способ приготовления:

В глубокую миску или тарелку отправляем воду и сухие дрожжи, слегка перемешиваем и оставляем на 2 минуты при комнатной температуре. В дрожжевую основу для теста соль и растительное масло, перемешиваем лопаткой. Просейте через сито пшеничную муку, добавьте его в дрожжевую жидкость и аккуратно перемешайте лопаткой. У вас должно получиться однородное мягкое липкое тесто. Готовое тесто отправляем в чистую миску, смазанную оливковым маслом. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 20 минут. Через указанное время складываем тесто конвертом, слегка растягивая. Опять накрываем миску пленкой и оставляем тесто при комнатной температуре на 20 минут. Этот процесс повторяем в целом четыре раза. После четвертого раза тесто снова накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре уже на 120 минут. Тесто отправляем на присыпанную мукой рабочую поверхность и разрезаем на две части — у нас получится две чиабатты. В специальную формочку для хлеба кладем чистое полотенце. Посыпаем его мукой и отправляем сюда одну чиабатту, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут. Разогреваем духовку и два противня до 220 градусов. Один горячий противень наполняем водой и отправляем на низ духовки, а другой застилаем пергаментной бумагой и присыпаем мукой. Выкладываем две чиабатты, ставим на средний уровень духовки и выпекаем 10 минут. Через 10 минут противень с водой забираем и выпекаем хлеб еще 15-20 минут.

Готовую чиабатту разрезаем, намазываем мясной паштет по рецепту "Телеграфа" и подаем к столу. Приятного аппетита!