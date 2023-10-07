Готовим хлеб с дырочками по ленивому рецепту: ваша чиабатта получится не хуже магазинной
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Вам не придется долго возиться с тестом
Чиабатта – это оригинальный итальянский хлеб, который имеет чрезвычайно пористый мякиш. Это получается потому, что тесто долго подходит и требует особого замешивания.
Вместе с Foodoboz расскажем, как приготовить вкусный хлеб при меньших временных затратах. Ну что, берем ингредиенты и идем готовить?
Как приготовить хлеб с большими дырками — чиабатту
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 425 г;
- вода комнатной температуры — 325 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сухие дрожжи — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 42 мл.
Способ приготовления:
- В глубокую миску или тарелку отправляем воду и сухие дрожжи, слегка перемешиваем и оставляем на 2 минуты при комнатной температуре.
- В дрожжевую основу для теста соль и растительное масло, перемешиваем лопаткой.
- Просейте через сито пшеничную муку, добавьте его в дрожжевую жидкость и аккуратно перемешайте лопаткой. У вас должно получиться однородное мягкое липкое тесто.
- Готовое тесто отправляем в чистую миску, смазанную оливковым маслом. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 20 минут.
- Через указанное время складываем тесто конвертом, слегка растягивая. Опять накрываем миску пленкой и оставляем тесто при комнатной температуре на 20 минут. Этот процесс повторяем в целом четыре раза. После четвертого раза тесто снова накрываем пленкой и оставляем при комнатной температуре уже на 120 минут.
- Тесто отправляем на присыпанную мукой рабочую поверхность и разрезаем на две части — у нас получится две чиабатты.
- В специальную формочку для хлеба кладем чистое полотенце. Посыпаем его мукой и отправляем сюда одну чиабатту, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.
- Разогреваем духовку и два противня до 220 градусов.
- Один горячий противень наполняем водой и отправляем на низ духовки, а другой застилаем пергаментной бумагой и присыпаем мукой. Выкладываем две чиабатты, ставим на средний уровень духовки и выпекаем 10 минут. Через 10 минут противень с водой забираем и выпекаем хлеб еще 15-20 минут.
Готовую чиабатту разрезаем, намазываем мясной паштет по рецепту "Телеграфа" и подаем к столу. Приятного аппетита!