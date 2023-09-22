Зимой просто откроете и намажете на хлеб: такой паштет спасет во время блэкаута (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Сытное блюдо пригодится вам зимой
Опытные кулинары стараются запастись летом любимой консервацией. Зимой кроме любимых овощей будут актуальны и мясные паштеты — ими можно полакомиться во время возможных блэкаутов.
Идея приготовления консервированного паштета на зиму принадлежит футблогеру malvalanda в Instagram. В рецепте смешивается печень и два вида мяса. Зимой вам нужно будет просто достать закрутку из погреба и намазать на хлеб.
Как приготовить сочный мясной паштет на зиму
Ингредиенты:
- 1 кг куриного мяса (бедро);
- 300 г свиной подбрюшины (сало с прожилками мяса);
- 300 г куриной печени;
- 300 г моркови;
- 300 г лука;
- 3 яйца;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Печень моем, запариваем кипятком и через 2-3 минуты откидываем на сито. Промываем, даем стечь лишней жидкости.
- Подбрюшину режем на небольшие кусочки, немного поджариваем в глубокой сковороде. К мясу добавляем порезанный лук и через 10 минут — морковь. Тушим все вместе до готовности, охлаждаем.
- Размельчаем на мясорубке через мелкое сито куриное мясо, печень и сало с овощами. Туда же отправляем яйца и специи, все хорошо перемешиваем.
- Массу расскладываем в чистые сухие банки (не до самого верха), закрываем крышками (твист).
- Банки ставим в кастрюлю с застеленным полотенцем дном, полносью заливаем теплой водой — вода должна где-то на 2-3 сантиметра покрывать банки.
- После закипания стерилизуем банки 4 часа в маленьком огне, при необходимости добавляем горячую воду. По истечению указанного времени выключаем огонь, оставляем банки охлаждаться в воде. Далее вынимаем банки, вытираем, даем высохнуть и отправляем их на хранение.
Рекомендуем также приготовить грибной паштет по рецепту "Телеграфа". Такая закуска точно поселится в вашем холодильнике!