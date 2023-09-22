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Зимой просто откроете и намажете на хлеб: такой паштет спасет во время блэкаута (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Консервированный паштет готовится из печени и двух видов мяса
Консервированный паштет готовится из печени и двух видов мяса. Фото Їсти

Сытное блюдо пригодится вам зимой

Опытные кулинары стараются запастись летом любимой консервацией. Зимой кроме любимых овощей будут актуальны и мясные паштеты — ими можно полакомиться во время возможных блэкаутов.

Идея приготовления консервированного паштета на зиму принадлежит футблогеру malvalanda в Instagram. В рецепте смешивается печень и два вида мяса. Зимой вам нужно будет просто достать закрутку из погреба и намазать на хлеб.

Как приготовить сочный мясной паштет на зиму

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного мяса (бедро);
  • 300 г свиной подбрюшины (сало с прожилками мяса);
  • 300 г куриной печени;
  • 300 г моркови;
  • 300 г лука;
  • 3 яйца;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Печень моем, запариваем кипятком и через 2-3 минуты откидываем на сито. Промываем, даем стечь лишней жидкости.
  2. Подбрюшину режем на небольшие кусочки, немного поджариваем в глубокой сковороде. К мясу добавляем порезанный лук и через 10 минут — морковь. Тушим все вместе до готовности, охлаждаем.
  3. Размельчаем на мясорубке через мелкое сито куриное мясо, печень и сало с овощами. Туда же отправляем яйца и специи, все хорошо перемешиваем.
  4. Массу расскладываем в чистые сухие банки (не до самого верха), закрываем крышками (твист).
  5. Банки ставим в кастрюлю с застеленным полотенцем дном, полносью заливаем теплой водой — вода должна где-то на 2-3 сантиметра покрывать банки.
  6. После закипания стерилизуем банки 4 часа в маленьком огне, при необходимости добавляем горячую воду. По истечению указанного времени выключаем огонь, оставляем банки охлаждаться в воде. Далее вынимаем банки, вытираем, даем высохнуть и отправляем их на хранение.

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