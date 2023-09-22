Взимку просто відкриєте та намажете на хліб: такий паштет врятує під час блекауту (відео)
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Ситна страва стане вам у нагоді взимку
Досвідчені кулінари намагаються запастися влітку улюбленою консервацією. Взимку окрім улюблених овочів будуть актуальні і м’ясні паштети – ними можна поласувати під час можливих блекаутів.
Ідея приготування консервованого паштету на зиму належить футблогеру malvalanda у Instagram. У рецепті змішується печінка та два види м’яса. Взимку вам потрібно буде просто дістати закрутку з льоху та намазати на хліб.
Як приготувати м’ясний паштет на зиму
Інгредієнти:
- 1 кг курячого м’яса (стегно);
- 300 г свинячої підочеревини (сало з прожилками м’яса);
- 300 г курячої печінки;
- 300 г моркви;
- 300 г цибулі;
- 3 яйця;
- сіль, перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Печінку миємо, запарюємо окропом і через 2-3 хвилини відкидаємо на сито. Промиваємо, даємо стекти зайвої рідини.
- Підочеревину ріжемо на невеликі шматочки, трохи підсмажуємо в глибокій сковороді. До м’яса додаємо порізану цибулю і через 10 хвилин моркву. Тушкуємо все разом до готовності, охолоджуємо.
- Роздрібнюємо на м’ясорубці через дрібне сито куряче м’ясо, печінку та сало з овочами. Туди ж відправляємо яйця та спеції, все добре перемішуємо.
- Масу розкладаємо в чисті сухі банки (не до верху), закриваємо кришками (твіст).
- Банки ставимо в каструлю із застеленим рушником дном, повністю заливаємо теплою водою — вода має десь на 2-3 сантиметри покривати банки.
- Після закипання стерилізуємо банки 4 години у маленькому вогні, при необхідності додаємо гарячу воду. Після закінчення зазначеного часу вимикаємо вогонь, залишаємо банки охолоджуватися у воді. Далі виймаємо банки, витираємо, даємо висохнути та відправляємо їх на зберігання.
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