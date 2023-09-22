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Взимку просто відкриєте та намажете на хліб: такий паштет врятує під час блекауту (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Консервований паштет готується з печінки та двох видів м’яса
Консервований паштет готується з печінки та двох видів м’яса. Фото Їсти

Ситна страва стане вам у нагоді взимку

Досвідчені кулінари намагаються запастися влітку улюбленою консервацією. Взимку окрім улюблених овочів будуть актуальні і м’ясні паштети – ними можна поласувати під час можливих блекаутів.

Ідея приготування консервованого паштету на зиму належить футблогеру malvalanda у Instagram. У рецепті змішується печінка та два види м’яса. Взимку вам потрібно буде просто дістати закрутку з льоху та намазати на хліб.

Як приготувати м’ясний паштет на зиму

Інгредієнти:

  • 1 кг курячого м’яса (стегно);
  • 300 г свинячої підочеревини (сало з прожилками м’яса);
  • 300 г курячої печінки;
  • 300 г моркви;
  • 300 г цибулі;
  • 3 яйця;
  • сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Печінку миємо, запарюємо окропом і через 2-3 хвилини відкидаємо на сито. Промиваємо, даємо стекти зайвої рідини.
  2. Підочеревину ріжемо на невеликі шматочки, трохи підсмажуємо в глибокій сковороді. До м’яса додаємо порізану цибулю і через 10 хвилин моркву. Тушкуємо все разом до готовності, охолоджуємо.
  3. Роздрібнюємо на м’ясорубці через дрібне сито куряче м’ясо, печінку та сало з овочами. Туди ж відправляємо яйця та спеції, все добре перемішуємо.
  4. Масу розкладаємо в чисті сухі банки (не до верху), закриваємо кришками (твіст).
  5. Банки ставимо в каструлю із застеленим рушником дном, повністю заливаємо теплою водою — вода має десь на 2-3 сантиметри покривати банки.
  6. Після закипання стерилізуємо банки 4 години у маленькому вогні, при необхідності додаємо гарячу воду. Після закінчення зазначеного часу вимикаємо вогонь, залишаємо банки охолоджуватися у воді. Далі виймаємо банки, витираємо, даємо висохнути та відправляємо їх на зберігання.

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Теги:
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