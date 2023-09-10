Щоб не довелося викидати закрутки: чи потрібно перевертати банки з консервацією

Ваша консервація простоїть стільки, скільки потрібно

Консервація є чудовим способом зберігання їжі на тривалий термін. Таким чином можна заготовити улюблені огірки та помідори на зиму. У цьому процесі важливо все, адже плоди можуть зіпсуватися та втратити колір, банки можуть вибухнути.

У багатьох рецептах є пункт про перевертання банок із закрутками. Навіщо це потрібно і в яких випадках, розберемося разом зі Smachnonews.

Навіщо перевертають банки із закрутками

Вся річ у тому, що при теплій стерилізації продукту в банку гарячий вміст створює пар, що витікає. Якщо закриту банку перевернути вгору дном і залишити в такому положенні для охолодження, створюється вакуум. Саме це вакуумне ущільнення забезпечує герметичність та тривалий термін зберігання консервів.

Коли перевертати банки не потрібно

Не треба перевертати банки, які закриваються гвинтовими кришками. Це потрібно робити лише з тими місткостями, які закриваються ключем для консервації.

Скільки мають стояти перевернуті банки

Все залежить від того від типу консервації, але можна діяти за однією схемою. Перевернуті банки оберніть ковдрою та залиште при кімнатній температурі на 1 – 2 дні. Ідеальне місце для зберігання заготівлі на зиму – це льох чи інше прохолодне та темне приміщення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго можна зберігати консервацію. Готуйте правильно!