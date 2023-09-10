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Чтобы не пришлось выбрасывать закрутки: нужно ли переворачивать банки с консервацией

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Все банки будут целы!
Все банки будут целы!. Фото shuba.life

Ваша консервация простоит столько, сколько нужно

Консервация является отличным способом хранения пищи на длительный срок. Таким образом, можно заготовить любимые огурцы и помидоры на зиму. В этом процессе важно все, ведь плоды могут испортиться и потерять цвет, банки могут взорваться.

Во многих рецептах есть пункт о переворачивании банок с закрутками. Зачем это нужно и в каких случаях, разберемся вместе со Smachnonews.

Зачем переворачивают банки с закрутками

Все дело в том, что при теплой стерилизации продукта в банке горячее содержимое создает утекающий пар. Если закрытую банку перевернуть вверх дном и оставить в таком положении для охлаждения, создается вакуум. Именно это вакуумное уплотнение обеспечивает герметичность и длительный срок хранения консервов.

Когда переворачивать банки не нужно

Не нужно переворачивать банки, которые закрываются винтовыми крышками. Это нужно делать только с теми емкостями, которые закрываются ключом для консервации.

Сколько должны стоять перевернутые банки

Всё зависит от того от типа консервации, но можно действовать по одной и то же схеме. Перевернутые банки оберните одеялом и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 дня. Идеальное место для хранения заготовок на зиму – это погреб или другое прохладное и темное помещение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить консервацию. Готовьте правильно!

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#Заготовки на зиму #Консервация #Лайфхак