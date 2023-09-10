Чтобы не пришлось выбрасывать закрутки: нужно ли переворачивать банки с консервацией

Ваша консервация простоит столько, сколько нужно

Консервация является отличным способом хранения пищи на длительный срок. Таким образом, можно заготовить любимые огурцы и помидоры на зиму. В этом процессе важно все, ведь плоды могут испортиться и потерять цвет, банки могут взорваться.

Во многих рецептах есть пункт о переворачивании банок с закрутками. Зачем это нужно и в каких случаях, разберемся вместе со Smachnonews.

Зачем переворачивают банки с закрутками

Все дело в том, что при теплой стерилизации продукта в банке горячее содержимое создает утекающий пар. Если закрытую банку перевернуть вверх дном и оставить в таком положении для охлаждения, создается вакуум. Именно это вакуумное уплотнение обеспечивает герметичность и длительный срок хранения консервов.

Когда переворачивать банки не нужно

Не нужно переворачивать банки, которые закрываются винтовыми крышками. Это нужно делать только с теми емкостями, которые закрываются ключом для консервации.

Сколько должны стоять перевернутые банки

Всё зависит от того от типа консервации, но можно действовать по одной и то же схеме. Перевернутые банки оберните одеялом и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 дня. Идеальное место для хранения заготовок на зиму – это погреб или другое прохладное и темное помещение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить консервацию. Готовьте правильно!