Вы могли об этом не знать: три трюка, которые сделают котлеты невероятно вкусными
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Секреты вкусных домашних котлет
Мы рассказывали, как приготовить котлеты особенно сочными. Теперь делимся советами, которые помогут значительно улучшить их вкус.
Они касаются различных аспектов приготовления и могут использоваться как в комплексе, так и нет. О них рассказали на pixelinform.
Правильный лук
Лук делает вкус котлет лучше, но в сыром виде его не стоит использовать. Овощ необходимо сначала мелко нарезать, а затем обжарить на сковороде с маслом. Сюда же можно добавить пластинки чеснока.
Когда лук станет золотистым, положите в него немного сахара, и, интенсивно помешивая, готовьте еще 2-3 минуты. Так продукт станет намного вкуснее, ароматнее.
Домашний фарш
Еще одно правило отличных котлет состоит в том, что самый лучший фарш – тот, что приготовлен самостоятельно. Куриное филе или другое мясо нужно перекрутить через мясорубку.
Приложения к фаршу
Кроме лука, сделать блюдо более ароматным можно с помощью добавления специй и свежей зелени. Не лишним будет добавить панировочные сухари, а также немного крахмала, растворенного в холодном молоке.
После этого можно переходить к жарке блюда. Также мы делились рецептом замечательной грибной намазки.