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Вы могли об этом не знать: три трюка, которые сделают котлеты невероятно вкусными

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Да блюдо будет просто невероятно вкусным
Да блюдо будет просто невероятно вкусным. Фото today.ua

Секреты вкусных домашних котлет

Мы рассказывали, как приготовить котлеты особенно сочными. Теперь делимся советами, которые помогут значительно улучшить их вкус.

Они касаются различных аспектов приготовления и могут использоваться как в комплексе, так и нет. О них рассказали на pixelinform.

Правильный лук

Лук делает вкус котлет лучше, но в сыром виде его не стоит использовать. Овощ необходимо сначала мелко нарезать, а затем обжарить на сковороде с маслом. Сюда же можно добавить пластинки чеснока.

Когда лук станет золотистым, положите в него немного сахара, и, интенсивно помешивая, готовьте еще 2-3 минуты. Так продукт станет намного вкуснее, ароматнее.

Домашний фарш

Еще одно правило отличных котлет состоит в том, что самый лучший фарш – тот, что приготовлен самостоятельно. Куриное филе или другое мясо нужно перекрутить через мясорубку.

Приложения к фаршу

Кроме лука, сделать блюдо более ароматным можно с помощью добавления специй и свежей зелени. Не лишним будет добавить панировочные сухари, а также немного крахмала, растворенного в холодном молоке.

После этого можно переходить к жарке блюда. Также мы делились рецептом замечательной грибной намазки.

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