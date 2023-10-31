Тушеная капуста будет невероятно вкусной: добавьте несколько простых компонентов – и блюдо сметут со стола

Некоторые уловки сделают обычное блюдо очень вкусным

Мы делились рецептом вкуснейшей тушеной капусты и добавить к этому блюду, чтобы сделать его еще вкуснее.

Это классические приложения, которые обогащают ее вкус, однако о них немногие знают. Что это за продукты, рассказали на Pixelinform. С ними блюдо станет настолько вкусным, что будет просто исчезать со стола.

Добавьте немного уксуса

Не все прибавляют уксус при тушении капусты, но на самом деле его не стоит бояться. Этот компонент точно сделает вкус блюда более приятным и качественным. Для яркого вкуса на кастрюлю блюда будет достаточно ввести одну маленькую ложку.

Имбирь и паприка

Качественные специи сделают аромат тушеной капусты невероятным, а вкус более выразительным и незабываемым. Именно имбирь и парика подходят этому блюду как нельзя лучше.

Горчица

Так тушеная капуста будет еще вкуснее. Нужно добавить одну большую ложку обыкновенной горчицы-пасты. Выбирайте мягкие продукты по вкусу – не стоит вводить классическую острую горчицу. Лучше выбирать изысканную французскую горчицу.

С этими простыми трюками будет очень вкусно. Также мы рассказывали, как сделать котлеты особенно сочными.