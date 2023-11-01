Ошибки, которые превращают квашеную капусту в месиво: мало кто знает о них

Это очень вкусный продукт, если его правильно приготовить

Мы рассказывали, как вкусно приготовить квашеную капусту на зиму. Теперь рассказываем, почему этот продукт не получается хрустящим.

На Pixelinform об ошибках, которые приводят к тому, что квашеная капуста теряет свои вкус и хрусткость. Многие допускают их, даже не зная об этом.

Выбор капусты

Если хочется получить действительно отличную заготовку, начать нужно с подбора сырья. Когда выбираете кочан для квашения, остановиться лучше на плодах позднего сорта. Кочан должен быть плотным, а его листья — белыми, хрустящими, сочными.

Пропорция

В процессе приготовления необходимо соблюдать пропорции капусты и соли. Если последней будет маловато, то закуска точно не получится хрустящей. На каждые 10 кг капусты уходит около 200 г соли. Соль должна быть каменной, а не йодированной.

Протыкание капусты

Не получится вкусной закуски, если забывать ежедневно выпускать скопившийся в банке газ. Для этого капусту протыкают во всю толщу. Делать это лучше чем деревянным.

Также капуста теряет хрусткость, если слишком долго сохраняется при комнатной температуре. Также мы рассказывали, как пожарить особо сочные котлеты.