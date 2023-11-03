Секреты невероятно вкусной тушеной капусты: детали, о которых мало кто знает

Вкус блюда точно будет на высоте

Мы рассказывали, что добавить к тушеной капусте, чтобы улучшить ее вкус. Теперь делимся общими советами по приготовлению этого блюда.

Особенности процесса влияют и на вкус и аромат готового блюда. О важных моментах, которые следует учесть во время приготовления, рассказали на ProstoWay.

Как правильно готовить тушеную капусту?

Значение имеет даже посуда, которую вы выбираете для тушения. Опытные кулинары советуют выбирать широкую сковороду. Прежде всего следует выложить капусту и предварительно обжарить ее.

Начинать приготовление этого блюда следует сразу с большого огня. Через 5 минут, когда блюдо разойдется, его можно убавить. Сразу после этого можно уже добавлять воду для тушения.

Капуста – это продукт, требующий миксования с другими овощами. Именно они дополняют ее вкус и раскрывают его с лучшей стороны. Что касается этих других овощей, то ни в коем случае не кладите их сырыми до тушения. Достаточно немного их отдельно обжарить, а уже потом совмещать с капустой, и они смогут лучше раскрыть свой аромат. В частности, кулинары знают, что с капустой хорошо смакуют морковь, лук, помидоры и сладкий перец.

Если планируете готовить капусту с мясом, рекомендуем обратить внимание не на сырой продукт, а на копченость. Они идеально дополнят постную капусту. Достаточно будет добавить несколько разных видов готового копченого мяса примерно за 10 минут до завершения приготовления блюда – и результат точно будет фантастическим.

С этими деталями вкус капусты раскроется по-особому. Также мы рассказывали о тонкостях приготовления вкусных голубцов.