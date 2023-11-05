Известный секрет идеального бисквита: раскрыли пропорции совершенной выпечки

Прежде чем готовить бисквит, следует знать некоторые нюансы

Мы рассказывали, как приготовить вкусную шарлотку. Важная и популярная домашняя выпечка – бисквиты. Они могут быть как частью полноценного торта, так и самостоятельным десертом к чаю.

Рецептов бисквита есть множество. Но в основном успех приготовления зависит от того, насколько четко соблюдены пропорции между ингредиентами. Подробнее рассказали на Pixelinform.

Классический вариант выпечки представлен только тремя компонентами. Это мука, сахар и яйца. Для него сохраняется пропорция: на 5 яиц нужно взять 150 г сахара и такое же количество муки.

Важна и последовательность добавления компонентов. Яйца разбиваем в миску, добавляем сахар и приступаем к взбиванию. Взбивать нужно долго – пока масса не станет очень светлой и пышной. Только после этого разрешается добавить муку. Этот продукт обязательно должен быть просеян. Мука вмешивается поэтапно, после каждой части масса аккуратно перемешивается лопаткой снизу вверх.

Выпекаем бисквит стоит при температуре 180 градусов, в предварительно разогретой духовке в течение 35-40 минут. Также мы рассказывали, чем смазать булочки перед выпечкой, чтобы получить золотистую корочку.