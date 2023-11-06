Хитрость умных кулинаров: как увеличить срок хранения квашеной капусты

Есть несколько правил, которые помогут сохранить вкус капусты

Мы рассказывали об ошибках, превращающих квашеную капусту в неаппетитную массу. Теперь делимся советами по ее правильному хранению.

Некоторые уловки помогут увеличить срок ее пригодности к употреблению. О них рассказали на портале "Апостроф".

Лучше всего для хранения квашеной капусты подходит холодильник или погреб. Оптимальная температура – от 0 до +5 градусов по Цельсию. Если в помещении теплее, капуста может быстро прокиснуть, а в мороз потеряет и текстуру, и большую часть витамина С.

Капусту можно хранить и при комнатной температуре – если время от времени посыпать ее сахарным песком. В кислой среде сахар превратится в уксус и убережет квашеную капусту от перекиси. С этой же целью в банки кладут ягоды клюквы – они тоже продолжат свежесть блюда.

Чтобы капуста не плесневела

Из-за повышенной активности дрожжевых грибов может появляться плесень. Чтобы этого избежать, берем горчичный порошок или семена горчицы и заворачиваем в марлю. Этот сверточек глубже вкладываем в емкость с квашеной капустой. Еще один вариант – натереть корень хрена и посыпать им квашеную капусту в банке. Этот метод подходит только для полностью заквасившейся капусты.

Если вы заметили, что квашеная капуста потемнела, не стоит ее есть. Это означает, что блюдо прокислое. Также мы делились отличным рецептом, по которому капусту можно приготовить.