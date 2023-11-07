Важная котлетная ошибка: можно ли добавлять в желток фарш

Многие допускают эту ошибку

Мы рассказывали, как приготовить котлеты особенно сочными. Теперь делимся советами по замешиванию фарша на котлеты.

Котлеты любят все – за простоту приготовления и сытность. Но важно приготовить их правильно, иначе котлеты получатся сухие и невкусные. О важном нюансе, который многие игнорируют, рассказали на ProstoWay.

Распространено кулинарное заблуждение в приготовлении котлет

Многие кулинары неправильно добавляют яйца в котлетный фарш. В частности, это касается того, следует ли добавлять к мясу желток.

В самом деле, яйцо в процессе приготовления фарша для котлет – далеко на ключевой и совсем не обязательный ингредиент. Его добавляют для обеспечения связующего эффекта всех компонентов.

Благодаря белку, например, фарш во время жарки не расползается по всей сковороде. Однако если добавить в фарш целое яйцо, то в результате мы вряд ли получим пышные и мягкие котлеты.

Поэтому кулинары часто рекомендуют отделить белок и хорошо взбить блендером с щепоткой соли. И добавить в фарш только его.

Желток не стоит прибавлять еще и с точки зрения пользы. Он сделает вкус котлеты более нежным, но и прибавит к ней холестерина. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить тушеную капусту.