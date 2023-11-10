Как убрать из супа или бульона лишний жир: проверенные трюки, которые действительно работают

Эффективные советы, которые помогут спасти блюдо

Мы рассказывали, как приготовить давний украинский суп-сганянку. Но при приготовлении любого борща, супа или бульона на мясе случается, что жидкость, которая должна быть основой блюда, получается слишком жирная.

На "Сегодня" поделились эффективными способами убрать жир из блюда. Все они не только действенны, но и не повлияют на финальный вкус.

Охлаждение

Это самый простой метод. Следует дождаться, пока суп охладится, а затем собрать ложкой слой из жира.

Холодный половник

Убрать лишний жир из супа или бульона можно используя очень холодный половник. Для наилучшего эффекта можно добавить в него кубики льда. Просто погружаем нижнюю часть половника в бульон и проводим, собирая жир, который будет налипать на холодное дно. Так же можно делать с полотенцем – просто заверните в него кубики и проводите по поверхности.

Кувшин или соусник

Когда суп немного остынет, можно перелить его в кувшин или соусник. А потом вылить обратно в кастрюлю. Часть жира остается на стенах.

Любой хлеб

Для этого способа нужно на поверхность супа или борща выложить ломтики хлеба и прижать немного ложкой. Жир впитается.

Выберите тот способ, который подходит вам больше всего. Также мы рассказывали, как обработать печень перед приготовлением, чтобы была особенно вкусной.