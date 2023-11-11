Укр

Как осенними вечерами согреваются немцы: рецепт супчика, с которым можно забыть даже о борще

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Уютное первое блюдо выручит, если нет времени готовить
Уютное первое блюдо выручит, если нет времени готовить. Фото shuba.life

Попробуйте — и вы точно не пожалеете

Немецкая кухня — это не только традиционный немецкий шницель. В Германии очень любят супчики и сегодня мы расскажем о традиционном в холодное время супчике, популярном в этой стране.

Немцы считают сытный согревающий суп с перловой крупой и копчеными колбасками уютным блюдом, который приносит в дом комфорт и покой. Простой рецепт от Shuba станет для вас идеальным решением для занятых будних вечеров. Он получится вкусным абсолютно с любыми копченостями — будь то бекон, колбаса или колбаски. Попробуем?

Как приготовить суп с перловой крупой и копчеными колбасками

Ингредиенты на 6 порций:

  • масло сливочное — 1 ст. л.;
  • бекон — 4 шт.;
  • копченая колбаса — 250 г;
  • лук желтый репчатый — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • сельдерей, стебель — 1 шт.;
  • крупа перловая — 1/2 стакана;
  • копченая паприка — 1/2 ч. л.;
  • мускатный орех молотый — 1/2 ч. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • куриный бульон — 4 стакана;
  • соль, перец душистый молотый — по вкусу;
  • орегано сушеное — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В разогретую на средне-сильном огне кастрюлю добавьте сливочное масло и нарезанный бекон, обжарьте, пока уйдет большая часть жира.
  2. Огонь убавьте до среднего. К бекону добавьте нарезанный кубиками лук и нарезанную колбасу. Жарьте в течение 2-3 минут.
  3. Через указанное время добавьте в кастрюлю нарезанные кубиками морковь, сельдерей и картофель. Обжарьте до размягчения примерно 5 минут.
  4. Все приправьте солью, перцем, паприкой, орегано и мускатным орехом, влейте бульон или воду, добавьте перловую крупу и лавровый лист. Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите 20-30 минут до готовности крупы и картофеля.

Рекомендуем также приготовить потрясающий немецкий пирог "Фламмкухен" по рецепту "Телеграфа". Вам точно он понравится!

Теги:
#Германия #Рецепт #Суп #Первое блюдо #Готовим дома