Как осенними вечерами согреваются немцы: рецепт супчика, с которым можно забыть даже о борще

Попробуйте — и вы точно не пожалеете

Немецкая кухня — это не только традиционный немецкий шницель. В Германии очень любят супчики и сегодня мы расскажем о традиционном в холодное время супчике, популярном в этой стране.

Немцы считают сытный согревающий суп с перловой крупой и копчеными колбасками уютным блюдом, который приносит в дом комфорт и покой. Простой рецепт от Shuba станет для вас идеальным решением для занятых будних вечеров. Он получится вкусным абсолютно с любыми копченостями — будь то бекон, колбаса или колбаски. Попробуем?

Как приготовить суп с перловой крупой и копчеными колбасками

Ингредиенты на 6 порций:

масло сливочное — 1 ст. л.;

бекон — 4 шт.;

копченая колбаса — 250 г;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

сельдерей, стебель — 1 шт.;

крупа перловая — 1/2 стакана;

копченая паприка — 1/2 ч. л.;

мускатный орех молотый — 1/2 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

куриный бульон — 4 стакана;

соль, перец душистый молотый — по вкусу;

орегано сушеное — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

В разогретую на средне-сильном огне кастрюлю добавьте сливочное масло и нарезанный бекон, обжарьте, пока уйдет большая часть жира. Огонь убавьте до среднего. К бекону добавьте нарезанный кубиками лук и нарезанную колбасу. Жарьте в течение 2-3 минут. Через указанное время добавьте в кастрюлю нарезанные кубиками морковь, сельдерей и картофель. Обжарьте до размягчения примерно 5 минут. Все приправьте солью, перцем, паприкой, орегано и мускатным орехом, влейте бульон или воду, добавьте перловую крупу и лавровый лист. Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите 20-30 минут до готовности крупы и картофеля.

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