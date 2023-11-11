Как осенними вечерами согреваются немцы: рецепт супчика, с которым можно забыть даже о борще
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Немецкая кухня — это не только традиционный немецкий шницель. В Германии очень любят супчики и сегодня мы расскажем о традиционном в холодное время супчике, популярном в этой стране.
Немцы считают сытный согревающий суп с перловой крупой и копчеными колбасками уютным блюдом, который приносит в дом комфорт и покой. Простой рецепт от Shuba станет для вас идеальным решением для занятых будних вечеров. Он получится вкусным абсолютно с любыми копченостями — будь то бекон, колбаса или колбаски. Попробуем?
Как приготовить суп с перловой крупой и копчеными колбасками
Ингредиенты на 6 порций:
- масло сливочное — 1 ст. л.;
- бекон — 4 шт.;
- копченая колбаса — 250 г;
- лук желтый репчатый — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- сельдерей, стебель — 1 шт.;
- крупа перловая — 1/2 стакана;
- копченая паприка — 1/2 ч. л.;
- мускатный орех молотый — 1/2 ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- куриный бульон — 4 стакана;
- соль, перец душистый молотый — по вкусу;
- орегано сушеное — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- В разогретую на средне-сильном огне кастрюлю добавьте сливочное масло и нарезанный бекон, обжарьте, пока уйдет большая часть жира.
- Огонь убавьте до среднего. К бекону добавьте нарезанный кубиками лук и нарезанную колбасу. Жарьте в течение 2-3 минут.
- Через указанное время добавьте в кастрюлю нарезанные кубиками морковь, сельдерей и картофель. Обжарьте до размягчения примерно 5 минут.
- Все приправьте солью, перцем, паприкой, орегано и мускатным орехом, влейте бульон или воду, добавьте перловую крупу и лавровый лист. Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите 20-30 минут до готовности крупы и картофеля.
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