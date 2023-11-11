Зачем лить в фарш сок: хитрость, которая делает котлеты невероятными

Мало кто знает об этом способе приготовления котлет

Мы рассказывали, как приготовить особенно сочные котлеты. Теперь делимся лайфхаком, который позволит вкусно приготовить котлеты из куриного мяса.

Курятина – популярное мясо. Оно дешевле красных сортов, а еще полезнее. Однако есть у него и недостаток – курятину, а особенно комок, сложно приготовить сочной. Котлеты из такого фарша будут более вкусными, если добавить к ним дополнительные ингредиенты. О них рассказали на ProstoWay.

В частности, среди компонентов выделяют томатный сок. К котлетам можно добавлять не только батон, размоченный в молоке. Прекрасной заменой могут стать томатная паста, сливочное масло, творог или хлопья. А также овощи — кабачки, тертый картофель, тыква.

Их добавляют, чтобы вкус котлет стал более нежным. Также эти продукты не развалиться и лучше жариться.

Хорошим решением будет добавить к куриному фаршу самое небольшое количество томатного сока. Котлетки будут очень сочными и нежными. При этом томатный вкус в готовом блюде практически не должен ощущаться.

Также чтобы улучшить вкус куриного фарша, советуют смешивать несколько видов мяса. Например, курицу и баранину. Кроме того, мы делились интересным способом приготовления яичницы.