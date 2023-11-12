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Важная ошибка, из-за которой плов получается невкусным: в каком порядке обжаривать продукты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Всё зависит от порядка приготовления продуктов
Всё зависит от порядка приготовления продуктов. Фото myastoriya.com.ua

От этого зависит вкус блюда

Мы рассказывали об ошибках, которые портят вкус квашеной капусты. Теперь рассказываем о причине, по которой может получиться невкусный плов.

Рассыпчатый ароматный плов – не самое простое блюдо. Тем неприятнее, если он еще и получается невкусным. На ProstoWay рассказали о правильной последовательности приготовления и закладки продуктов.

Рецепты и ингредиенты для плова стандартные. Но есть некоторые секреты приготовления, благодаря которым плов получается таким, каким он должен быть – рассыпчатым, не сухим и непохожим на кашу.

Для начала отметим, что очень важным фактором является выбор посуды. Лучше всего готовить плов в котле. Если его нет, то можно использовать сковороду с высокими стенами.

Что и как обжаривать

Если вы жарите мясо с луком, сначала на обжарку всегда закладывается лук, а затем мясо. Таким образом, подсолнечное масло впитает запах лука и передаст его мясу. Если сделать иначе, лук будет вариться в мясном бульоне.

Когда мясо хорошо прожарится, можно добавлять морковку. Оставляйте все на медленном огне.

Еще один важный момент – когда солить плов. Делать это следует, когда мясо будет полностью готово. Если сделать это раньше, то мясо выделит сок и утратит сочность.

По идеальной пропорции, мяса в плове должно быть столько же, сколько и риса. Иначе получится просто рисовая каша с мясом, а не плов. Также мы рассказывали, как сделать котлеты особенно сочными.

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#Рецепт #Мясо #Лайфхак #Плов