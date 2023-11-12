Важная ошибка, из-за которой плов получается невкусным: в каком порядке обжаривать продукты
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От этого зависит вкус блюда
Мы рассказывали об ошибках, которые портят вкус квашеной капусты. Теперь рассказываем о причине, по которой может получиться невкусный плов.
Рассыпчатый ароматный плов – не самое простое блюдо. Тем неприятнее, если он еще и получается невкусным. На ProstoWay рассказали о правильной последовательности приготовления и закладки продуктов.
Рецепты и ингредиенты для плова стандартные. Но есть некоторые секреты приготовления, благодаря которым плов получается таким, каким он должен быть – рассыпчатым, не сухим и непохожим на кашу.
Для начала отметим, что очень важным фактором является выбор посуды. Лучше всего готовить плов в котле. Если его нет, то можно использовать сковороду с высокими стенами.
Что и как обжаривать
Если вы жарите мясо с луком, сначала на обжарку всегда закладывается лук, а затем мясо. Таким образом, подсолнечное масло впитает запах лука и передаст его мясу. Если сделать иначе, лук будет вариться в мясном бульоне.
Когда мясо хорошо прожарится, можно добавлять морковку. Оставляйте все на медленном огне.
Еще один важный момент – когда солить плов. Делать это следует, когда мясо будет полностью готово. Если сделать это раньше, то мясо выделит сок и утратит сочность.
По идеальной пропорции, мяса в плове должно быть столько же, сколько и риса. Иначе получится просто рисовая каша с мясом, а не плов. Также мы рассказывали, как сделать котлеты особенно сочными.