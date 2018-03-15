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Рецепт дня: картофельные цибрики во фритюре

Цибрики
07:16 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Очень простой и доступный рецепт блюда из картофеля.

Цибрики - картофельные шарики, обжаренные во фритюре. Рецепт этого вкусного блюда относится к белорусской кухне. Готовятся цибрики из доступных продуктов просто и быстро. 

Для приготовления цибриков потребуется:
репчатый лук - 1 шт.; 
картофель - 4 шт.;
чёрный молотый перец - по вкусу;
соль - 0,25 ч. л.; 
пшеничная мука - 5 ст. л.; 
панировочные сухари - 5 ст. л.;
растительное масло для фритюра. 

Очистить лук и картофель. Натереть лук и картошку на мелкой тёрке, откинуть на сито или дуршлаг и отжать жидкость. В полученную массу добавить черный перец, муку, посолить по вкусу и перемешать.  Из полученного теста скатать шарики размером, приблизительно, с небольшой грецкий орех. Запанировать шарики в сухарях. 

Жарить цибрики на разогретом растительном масле (во фритюре) на среднем огне до золотистой корочки, примерно 5 минут. Не делайте огонь сильным, иначе внутри цибрики останутся сырыми. Готовые цибрики вынуть шумовкой, переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать блюдо тёплым со сметаной. 

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