Рецепт дня: картофельные цибрики во фритюре
Очень простой и доступный рецепт блюда из картофеля.
Цибрики - картофельные шарики, обжаренные во фритюре. Рецепт этого вкусного блюда относится к белорусской кухне. Готовятся цибрики из доступных продуктов просто и быстро.
Для приготовления цибриков потребуется:
репчатый лук - 1 шт.;
картофель - 4 шт.;
чёрный молотый перец - по вкусу;
соль - 0,25 ч. л.;
пшеничная мука - 5 ст. л.;
панировочные сухари - 5 ст. л.;
растительное масло для фритюра.
Очистить лук и картофель. Натереть лук и картошку на мелкой тёрке, откинуть на сито или дуршлаг и отжать жидкость. В полученную массу добавить черный перец, муку, посолить по вкусу и перемешать. Из полученного теста скатать шарики размером, приблизительно, с небольшой грецкий орех. Запанировать шарики в сухарях.
Жарить цибрики на разогретом растительном масле (во фритюре) на среднем огне до золотистой корочки, примерно 5 минут. Не делайте огонь сильным, иначе внутри цибрики останутся сырыми. Готовые цибрики вынуть шумовкой, переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать блюдо тёплым со сметаной.