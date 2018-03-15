Рецепт дня: картофельные цибрики во фритюре

Цибрики - картофельные шарики, обжаренные во фритюре. Рецепт этого вкусного блюда относится к белорусской кухне. Готовятся цибрики из доступных продуктов просто и быстро.

Для приготовления цибриков потребуется:

репчатый лук - 1 шт.;

картофель - 4 шт.;

чёрный молотый перец - по вкусу;

соль - 0,25 ч. л.;

пшеничная мука - 5 ст. л.;

панировочные сухари - 5 ст. л.;

растительное масло для фритюра.

Очистить лук и картофель. Натереть лук и картошку на мелкой тёрке, откинуть на сито или дуршлаг и отжать жидкость. В полученную массу добавить черный перец, муку, посолить по вкусу и перемешать. Из полученного теста скатать шарики размером, приблизительно, с небольшой грецкий орех. Запанировать шарики в сухарях.

Жарить цибрики на разогретом растительном масле (во фритюре) на среднем огне до золотистой корочки, примерно 5 минут. Не делайте огонь сильным, иначе внутри цибрики останутся сырыми. Готовые цибрики вынуть шумовкой, переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать блюдо тёплым со сметаной.