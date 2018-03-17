Рецепт дня: форель со сливочным соусом и спаржей

Предлагаем приготовить вкусное, легкое и красивое блюдо из этой рыбы.

Ингредиенты:

филе форели – 400 г

спаржа – 10 черешков

сливки – 200 мл

оливковое масло – 4 ст.л.

томаты черри – 4-6 шт

фисташки очищенные – 10 шт

масло сливочное – 1 ст.л.

смесь итальянских трав – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

базилик – несколько веточек для сервировки

Рецепт приготовления:

1. Филе форели очищаем от кожи и костей. Разделяем на две половины, сбрызгиваем оливковыми маслом, солим, перчим, посыпаем 1/2 ч.л. сушеных итальянских трав или другими специями по вкусу.

2. Выкладываем на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. За 5 минут до готовности рыбы на противень выкладываем помидоры черри.

3. Побеги зеленой спаржи режем на 3-4 части поперек. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и на большом огне обжариваем спаржу в течении 2-3 минут. Добавляем на сковороду сливки (можно по желанию добавить 1 ст.л. маскарпоне – соус будет более густым и интересным), уменьшаем огонь, солим, добавляем остальные специи и доводим до кипения. Убираем сковороду с огня.

4. Фисташки растираем в ступке до состояния кашицы.

5. На теплую тарелку выкладываем спаржу, поливаем сливками, сверху на спаржу выкладываем филе форели, присыпаем форель фисташками, добавляем помидоры черри и веточку базилику.

6. Подаем форель со сливочным соусом и спаржей к столу горячей с белым прохладным вином.

Приятного аппетита!