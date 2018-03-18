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Рецепт дня: банановый кекс с грецкими орехами и финиками
07:31 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Этот банановый кекс быстро готовится, получается мягким и ароматным.

Подавайте его вместе с чаем или чашечкой свежесваренного какао.

Ингредиенты:

225 г муки

0,5 ст.л. молотой корицы

175 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

3 ст.л. меда

2 яйца

2 банана

100-150 г фиников без косточек

50-100 г поджаренных грецких орехов

Рецепт приготовления:

1. Духовку разогреть до 160 С. Смазать маслом прямоугольную форму 20х30 см.

2. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром, добавить мед и яйца. Если мед слишком густой, растопите его на водяной бане или в микроволновке.

3. Добавить пюре из спелых бананов.

4. Всыпать просеянную муку и молотую корицу, хорошо перемешать. В тесто добавить нарезанные орехи и мелко нарезанные финики, еще раз перемешать.

5. Переложить тесто в подготовленную форму и выпекать 30-40 минут. Готовность кекса проверить зубочисткой.

6. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Приятного аппетита!

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