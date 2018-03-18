Рецепт дня: банановый кекс с грецкими орехами и финиками
Этот банановый кекс быстро готовится, получается мягким и ароматным.
Подавайте его вместе с чаем или чашечкой свежесваренного какао.
Ингредиенты:
225 г муки
0,5 ст.л. молотой корицы
175 г мягкого сливочного масла
100 г сахара
3 ст.л. меда
2 яйца
2 банана
100-150 г фиников без косточек
50-100 г поджаренных грецких орехов
Рецепт приготовления:
1. Духовку разогреть до 160 С. Смазать маслом прямоугольную форму 20х30 см.
2. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром, добавить мед и яйца. Если мед слишком густой, растопите его на водяной бане или в микроволновке.
3. Добавить пюре из спелых бананов.
4. Всыпать просеянную муку и молотую корицу, хорошо перемешать. В тесто добавить нарезанные орехи и мелко нарезанные финики, еще раз перемешать.
5. Переложить тесто в подготовленную форму и выпекать 30-40 минут. Готовность кекса проверить зубочисткой.
6. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.
Приятного аппетита!